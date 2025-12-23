15:35
Спорт

Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана

Сборная Кыргызстана успешно выступила на Кубке Казахстана по го в Астане, завоевав 8 медалей из 12 возможных призовых мест. Об этом 24.kg сообщили в Федерации го.

Нашу республику на турнире представили 11 спортсменов.

«В этом году игры на Кубке Казахстана отличались высокой плотностью борьбы, особенно в категории мастеров, где призовые места распределились в последнем туре», — отметили в федерации.

Отдельного внимания заслуживают выступления Эрнура Эмильева и Нурсаида Шаршенова, которые одержали победы над соперниками второго дана, подтвердив высокую подготовку кыргызстанских игроков.

В нашей стране го признана официальной спортивной дисциплиной, активно развивается среди детей и взрослых. Проводятся национальные чемпионаты и международные турниры.

Справка 24.kg

Го — древняя стратегическая настольная игра, появившаяся более 4 тысяч лет назад в Китае. Два игрока поочередно размещают черные и белые камни на доске, стремясь захватить как можно больше территории и окружить камни соперника.

Го ценят за простые правила и глубину стратегии — количество возможных комбинаций в игре превышает количество атомов во Вселенной.
