Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана

Сборная Кыргызстана успешно выступила на Кубке Казахстана по го в Астане, завоевав 8 медалей из 12 возможных призовых мест. Об этом 24.kg сообщили в Федерации го.

Нашу республику на турнире представили 11 спортсменов.

«В этом году игры на Кубке Казахстана отличались высокой плотностью борьбы, особенно в категории мастеров, где призовые места распределились в последнем туре», — отметили в федерации.

Отдельного внимания заслуживают выступления Эрнура Эмильева и Нурсаида Шаршенова, которые одержали победы над соперниками второго дана, подтвердив высокую подготовку кыргызстанских игроков.

В нашей стране го признана официальной спортивной дисциплиной, активно развивается среди детей и взрослых. Проводятся национальные чемпионаты и международные турниры.