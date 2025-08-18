10:52
Саида Мирзиеева рассказала о шоу Zakovat Asian Cup II, которое пройдет в Бишкеке

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева в своем Inctagram сообщила о проведении в Бишкеке интеллектуального шоу Zakovat Asian Cup II.

По ее словам, оно состоится 20 августа, выступят сборные команды Кыргызстана и Узбекистана, в составе которых сильнейшие знатоки.

Пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов на своей странице в Facebook тоже написал о мероприятии.

«С целью укрепления сотрудничества в интеллектуальной сфере Кыргызская Республика с радостью приняла эстафету проведения турниров Zakovat», — написал он.

Zakovat — это международное интеллектуальное движение, которое изначально зародилось в Узбекистане. Игра была создана в 2001 году как национальный аналог игр «Что? Где? Когда?».

Суть игры: участники за короткое время находят ответы на заданные вопросы, учатся содействию в команде и скорости.

В 2023 году число постоянных членов движения увеличилось на 500 тысяч. Проведено более 7 тысяч игр с участием 156 тысяч 250 команд.

Под эгидой Zakovat ранее прошли международные соревнования в Лондоне, Астане, Алматы, Душанбе, Берлине.
