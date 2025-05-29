Это идолопоклонничество. В Афганистане запретили настольный футбол

В Афганистане запретили настольный футбол. Власти «Талибана» считают это идолопоклонством, пишет Afghanistan International.

Власти провинции Дайкунди распорядились убрать головы с фигурок в настольном футболе, иначе они угрожают запретить игру. Как сообщает местная пресса, это решение стало частью более широкого усилия по соблюдению строгих исламских норм в регионе, где с момента прихода к власти талибов наблюдается усиление религиозного контроля.

Представители местных властей пояснили, что фигурки футболистов на настольных играх слишком напоминают идолов, что противоречит основным исламским учениям. В исламе поклонение идолам считается большим грехом, а любые изображения живых существ могут быть восприняты как форма идолопоклонства.

Представители движения уже потребовали от владельцев клубов удалить головы у миниатюрных фигур, чтобы избежать полного запрета на игру. В противном случае настольный футбол окажется вне закона.

Официальных заявлений от властей Талибана на этот счет пока не поступало.

Ранее талибы запретили шахматные соревнования в Афганистане.