В Бишкеке прошла игра «Заковат», инициатором которой выступила Саида Мирзиеева

В Бишкеке сегодня прошел интеллектуальный турнир «Заковат», инициатором проведения которого выступила глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева.

Перед началом развлекательной части и самой игры выступили с приветственной речью Саида Мирзиеева и глава кабмина КР Адылбек Касымалиев. После них на сцену вышли кыргызские и узбекские артисты и певцы.

Через час выступлений на сцену пригласили игроков узбекской и кыргызской команд, и началась игра «Заковат». Обе команды показали высокий уровень эрудиции, отвечая на вопросы на логику, моменты из истории, события из социальной жизни Кыргызстана и Узбекистана, а также на вопросы со звездочкой.

Формат соревнований «Заковат» или «брейн-ринг» является интеллектуальным соревнованием, где команды на скорость отвечают на сложные вопросы из различных областей знаний. Победителем считается команда, выигравшая в двух турах, набрав в каждом 6 очков раньше своего оппонента.

Команда из Узбекистана выиграла со счетом 6:2 в первом туре и 6:3 — во втором.

Напомним, Саида Мирзиеева, дочь президента РУз, вчера прилетела в Кыргызстан. Ранее она встретилась с президентом Садыром Жапаровым. На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в деле укрепления культурно-гуманитарных и образовательных связей между двумя странами.

Отмечая важность развития молодежной политики, Саида Мирзиеева рассказала, что игра «Заковат», организованная в этом году в КР, стала символом командного духа и установления дружественных отношений между молодежью двух стран.