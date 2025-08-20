В Бишкеке прошла игра «Заковат», инициатором которой выступила Саида Мирзиеева

В Бишкеке сегодня прошел интеллектуальный турнир «Заковат», инициатором проведения которого выступила глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева.
Перед началом развлекательной части и самой игры выступили с приветственной речью Саида Мирзиеева и глава кабмина КР Адылбек Касымалиев. После них на сцену вышли кыргызские и узбекские артисты и певцы.
Команда из Узбекистана выиграла со счетом 6:2 в первом туре и 6:3 — во втором.
Напомним, Саида Мирзиеева, дочь президента РУз, вчера прилетела в Кыргызстан. Ранее она встретилась с президентом Садыром Жапаровым. На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в деле укрепления культурно-гуманитарных и образовательных связей между двумя странами.
Отмечая важность развития молодежной политики, Саида Мирзиеева рассказала, что игра «Заковат», организованная в этом году в КР, стала символом командного духа и установления дружественных отношений между молодежью двух стран.
Справка 24.kg
Zakovat — это международное интеллектуальное движение, которое изначально зародилось в Узбекистане. Игра была создана в 2001 году как национальный аналог игр «Что? Где? Когда?».
Суть игры: участники за короткое время находят ответы на заданные вопросы, учатся содействию в команде и скорости.
Проведено более 7 тысяч игр с участием 156 тысяч 250 команд.
Под эгидой Zakovat ранее прошли международные соревнования в Лондоне, Астане, Алматы, Душанбе, Берлине.