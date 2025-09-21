Раззак Бейшекеев будет бороться за бронзу на чемпионате мира по борьбе

Представитель сборной Кыргызстана Раззак Бейшекеев не смог выйти в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в Хорватии и будет бороться за бронзу. Об этом сообщается на сайте UWW.

Фото UWW

Наш борец выступает в весовой категории до 67 килограммов.

Он досрочно победил японца, был сильнее китайца и в четвертьфинале еще раз досрочно победил спортсмена из Хорватии.

В полуфинале Раззак Бейшекеев боролся с чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийских игр в Париже из Азербайджана Хасратом Жафаровым.

По итогам шести минут соперник победил со счетом 2:1 и вышел в финал.

Теперь кыргызстанцу предстоит борьба за бронзовую медаль турнира.