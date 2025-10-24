08:45
Гулнура Таштанбекова будет бороться за бронзу чемпионата мира

Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова лишилась шанса выйти в финал молодежного чемпионата мира по борьбе, который проходит в Сербии. Об этом говорится на сайте UWW.

Она выступает в весовой категории до 68 килограммов, стартовав со стадии 1/8 финала и победив мексиканскую соперницу Дебани Гарсиа. В четвертьфинале наша спортсменка также была сильнее представительницы Италии Лауры Гадино. Однако в полуфинале она уступила Нерсин Бас из Турции со счетом 6:8.

Гулнура Таштанбекова будет бороться за бронзовую медаль чемпионата. Ее соперницей станет победительница пары Каролина Домасзук (Польша) — Герда Барз (Германия).

Ранее стало известно, что еще одна представительница КР Нурзат Нуртаева завоевала золотую медаль молодежного чемпионата мира по борьбе.
