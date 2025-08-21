17:58
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Спорт

Легенда мирового футбола Христо Стоичков посетил Кыргызстан

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев провел встречу с обладателем «Золотого мяча» и легендой мирового футбола Христо Стоичковым. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз (КФС). 

Знаменитый спортсмен стал почетным гостем официальной церемонии запуска программы «Football for Schools» («Футбол для школ»), состоявшейся в офисе КФС.

Стоичков поздравил руководство союза с успешным стартом инициативы в Кыргызстане. В свою очередь Камчыбек Ташиев отметил, что проект ФИФА по интеграции футбола в школьную программу в будущем принесет положительные результаты.

После встречи Христо Стоичков посетил Национальную футбольную академию КФС и ознакомился с ее инфраструктурой.

Программа «Football for Schools» направлена на вовлечение детей в футбол. Она реализуется через все 211 ассоциаций-членов ФИФА и способствует интеграции футбола в национальные системы образования.

В Кыргызстане в рамках инициативы школы получат 3 тысячи 600 футбольных мячей. Кроме того, запланировано проведение национального семинара с участием инструкторов ФИФА, а также региональных тренингов для учителей физкультуры.

Ключевым оператором программы в стране выступает Кыргызский футбольный союз: он организует мероприятия, контролирует и оценивает результаты. Министерство образования КР, в свою очередь, будет содействовать внедрению программы в учебный процесс, назначать ответственных представителей и обеспечивать реализацию инициативы в течение учебного года.

Христо Стоичков — лучший футболист в истории Болгарии, обладатель «Золотого мяча» 1994 года. В составе «Барселоны» пять раз выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов (1992). На чемпионате мира 1994 года стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов) и помог сборной Болгарии выйти в полуфинал. Вошел в список 100 величайших игроков XX века по версии ФИФА.
Ссылка: https://24.kg/sport/340511/
просмотров: 555
Версия для печати
Материалы по теме
Юношеская сборная Кыргызстана по футболу обыграла казахстанский «Кайрат»
Матчи группового этапа Лиги вызова АФК по футболу пройдут в Кыргызстане
Впервые в истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Лига вызова Азии по футболу. Команды из Кыргызстана вышли в групповой этап
Камчыбек Ташиев в Нарыне: Честность или тюрьма — жесткий ультиматум чиновникам
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Отбор на Кубок Азии (U 20). Футболистки из Кыргызстана проиграли Гонконгу
Кубок мира 2025 U-17 в Марокко будут обслуживать две судьи из Кыргызстана
Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) выиграла товарищеский матч с Бахрейном
Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела товарищеский матч с Бахрейном
Популярные новости
14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на&nbsp;шахматном турнире 14-летний кыргызстанец Баястан Сыдыков стал сенсацией на шахматном турнире
Экс-главный тренер&nbsp;КР по&nbsp;греко-римской борьбе будет тренировать сборную Египта Экс-главный тренер КР по греко-римской борьбе будет тренировать сборную Египта
Сборная Кыргызстана заняла второе место на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;таэквондо ITF Сборная Кыргызстана заняла второе место на чемпионате Азии по таэквондо ITF
Новый рекорд по&nbsp;заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек Новый рекорд по заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек
Бизнес
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
&laquo;Элдик Банк&raquo;: новый этап в&nbsp;развитии цифровой экономики страны «Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны
21 августа, четверг
17:55
Кабмин принял постановление о вопросах внедрения паспортов образца 2025 года Кабмин принял постановление о вопросах внедрения паспор...
17:31
Строительство стратегической трассы Барскоон — Бедель начнется в Кыргызстане
17:25
KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
17:23
В Нарынской области участок бывшей ТЭЦ передан государству
16:50
В центре Бишкека 26 августа не будет воды