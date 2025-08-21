Легенда мирового футбола Христо Стоичков посетил Кыргызстан

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев провел встречу с обладателем «Золотого мяча» и легендой мирового футбола Христо Стоичковым. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз (КФС).

Знаменитый спортсмен стал почетным гостем официальной церемонии запуска программы «Football for Schools» («Футбол для школ»), состоявшейся в офисе КФС.

Стоичков поздравил руководство союза с успешным стартом инициативы в Кыргызстане. В свою очередь Камчыбек Ташиев отметил, что проект ФИФА по интеграции футбола в школьную программу в будущем принесет положительные результаты.

После встречи Христо Стоичков посетил Национальную футбольную академию КФС и ознакомился с ее инфраструктурой.

Программа «Football for Schools» направлена на вовлечение детей в футбол. Она реализуется через все 211 ассоциаций-членов ФИФА и способствует интеграции футбола в национальные системы образования.

В Кыргызстане в рамках инициативы школы получат 3 тысячи 600 футбольных мячей. Кроме того, запланировано проведение национального семинара с участием инструкторов ФИФА, а также региональных тренингов для учителей физкультуры.

Ключевым оператором программы в стране выступает Кыргызский футбольный союз: он организует мероприятия, контролирует и оценивает результаты. Министерство образования КР, в свою очередь, будет содействовать внедрению программы в учебный процесс, назначать ответственных представителей и обеспечивать реализацию инициативы в течение учебного года.