Легенда мирового футбола Христо Стоичков посетил Кыргызстан

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев провел встречу с обладателем «Золотого мяча» и легендой мирового футбола Христо Стоичковым. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз (КФС).
Знаменитый спортсмен стал почетным гостем официальной церемонии запуска программы «Football for Schools» («Футбол для школ»), состоявшейся в офисе КФС.
Стоичков поздравил руководство союза с успешным стартом инициативы в Кыргызстане. В свою очередь Камчыбек Ташиев отметил, что проект ФИФА по интеграции футбола в школьную программу в будущем принесет положительные результаты.
После встречи Христо Стоичков посетил Национальную футбольную академию КФС и ознакомился с ее инфраструктурой.
Программа «Football for Schools» направлена на вовлечение детей в футбол. Она реализуется через все 211 ассоциаций-членов ФИФА и способствует интеграции футбола в национальные системы образования.
В Кыргызстане в рамках инициативы школы получат 3 тысячи 600 футбольных мячей. Кроме того, запланировано проведение национального семинара с участием инструкторов ФИФА, а также региональных тренингов для учителей физкультуры.
Ключевым оператором программы в стране выступает Кыргызский футбольный союз: он организует мероприятия, контролирует и оценивает результаты. Министерство образования КР, в свою очередь, будет содействовать внедрению программы в учебный процесс, назначать ответственных представителей и обеспечивать реализацию инициативы в течение учебного года.
Христо Стоичков — лучший футболист в истории Болгарии, обладатель «Золотого мяча» 1994 года. В составе «Барселоны» пять раз выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов (1992). На чемпионате мира 1994 года стал лучшим бомбардиром турнира (6 голов) и помог сборной Болгарии выйти в полуфинал. Вошел в список 100 величайших игроков XX века по версии ФИФА.