Глава кабмина поздравил Дениса Петрашова с бронзой по видеозвонку

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил по телефону пловца Дениса Петрашова с завоеванием бронзовой медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.



Адылбек Касымалиев отметил, что победа спортсмена, установившего новый рекорд Кыргызстана, является историческим событием для отечественного спорта.

Он выразил признательность тренерам и наставникам за их вклад в развитие таланта Дениса Петрашова. По словам Адылбека Касымалиева, спорстмен является символом мужества и преданности спорту, а его успех — огромная гордость и вдохновение для народа страны.Он пожелал Денису Петрашову крепкого здоровья и новых спортивных достижений на благо родины.

Напомним, кыргызстанец Денис Петрашов занял третье место на чемпионате мира по плаванию. На дистанции 100 метров брассом в финале он показал результат 58,88 секунды. Время Дениса Петрашова, показанное в заплыве, — новый рекорд Кыргызстана на этой дистанции.