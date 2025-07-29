Глава кабмина поздравил Дениса Петрашова с бронзой по видеозвонку

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил по телефону пловца Дениса Петрашова с завоеванием бронзовой медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Адылбек Касымалиев отметил, что победа спортсмена, установившего новый рекорд Кыргызстана, является историческим событием для отечественного спорта.
Он пожелал Денису Петрашову крепкого здоровья и новых спортивных достижений на благо родины.
Напомним, кыргызстанец Денис Петрашов занял третье место на чемпионате мира по плаванию. На дистанции 100 метров брассом в финале он показал результат 58,88 секунды. Время Дениса Петрашова, показанное в заплыве, — новый рекорд Кыргызстана на этой дистанции.