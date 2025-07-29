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Спорт

Глава кабмина поздравил Дениса Петрашова с бронзой по видеозвонку

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил по телефону пловца Дениса Петрашова с завоеванием бронзовой медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что победа спортсмена, установившего новый рекорд Кыргызстана, является историческим событием для отечественного спорта.

Он выразил признательность тренерам и наставникам за их вклад в развитие таланта Дениса Петрашова. По словам Адылбека Касымалиева, спорстмен является символом мужества и преданности спорту, а его успех — огромная гордость и вдохновение для народа страны.

Он пожелал Денису Петрашову крепкого здоровья и новых спортивных достижений на благо родины.

Напомним, кыргызстанец Денис Петрашов занял третье место на чемпионате мира по плаванию. На дистанции 100 метров брассом в финале он показал результат 58,88 секунды. Время Дениса Петрашова, показанное в заплыве, — новый рекорд Кыргызстана на этой дистанции.
Ссылка: https://24.kg/sport/337828/
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