Кыргызстанец Денис Петрашов вышел в полуфинал чемпионата мира по плаванию. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Фото из архива. Денис Петрашов

Он стартовал на дистанции 100 метров брассом, где были заявлены 76 спортсменов, в заключительном восьмом заплыве и занял третье место с результатом 59,53 секунды.

По итогам всех состоявшихся предварительных заплывов наш спортсмен занял 8 место и вышел в полуфинал.

Напомним, на чемпионате мира по водным видам спорта от КР выступают Денис Петрашов (три дистанции) и Аймкыз Айдаралиева (две дистанции).

19 июля Денис Петрашов выиграл золотую медаль Всемирной универсиады.