Кыргызстанец Денис Петрашов вышел в полуфинал чемпионата мира по плаванию. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Он стартовал на дистанции 100 метров брассом, где были заявлены 76 спортсменов, в заключительном восьмом заплыве и занял третье место с результатом 59,53 секунды.
По итогам всех состоявшихся предварительных заплывов наш спортсмен занял 8 место и вышел в полуфинал.
Напомним, на чемпионате мира по водным видам спорта от КР выступают Денис Петрашов (три дистанции) и Аймкыз Айдаралиева (две дистанции).
19 июля Денис Петрашов выиграл золотую медаль Всемирной универсиады.