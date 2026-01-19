Еще одно серебро завоевал кыргызстанец Денис Петрашов на турнире Pro Swim Series в США.. Накануне в Остине прошли соревнования плавцов на дистанции 200 метров брассом.

Фото из архива. Еще одно серебро завоевал Денис Петрашов на турнире Pro Swim Series в США

Наш спортсмен уверенно вышел в финальный заплыв и оказался у бортика вторым. В итоге у него второе место и серебряная медаль. Денис Петрашов уступил четырехкратному олимпийскому чемпиону и семикратному чемпиону мира из Франции Леону Маршану.

Это третья медаль кыргызстанца, завоеванная им на турнире Pro Swim Series. Он также завоевал серебро на дистанциях 100 и 50 метров брассом.