Спорт

Еще одно серебро завоевал Денис Петрашов на турнире Pro Swim Series в США

Еще одно серебро завоевал кыргызстанец Денис Петрашов на турнире Pro Swim Series в США.. Накануне в Остине прошли соревнования плавцов на дистанции 200 метров брассом.


Фото из архива. Еще одно серебро завоевал Денис Петрашов на турнире Pro Swim Series в США

Наш спортсмен уверенно вышел в финальный заплыв и оказался у бортика вторым. В итоге у него второе место и серебряная медаль. Денис Петрашов уступил четырехкратному олимпийскому чемпиону и семикратному чемпиону мира из Франции Леону Маршану.

Это третья медаль кыргызстанца, завоеванная им на турнире Pro Swim Series. Он также завоевал серебро на дистанциях 100 и 50 метров брассом.
