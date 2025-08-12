17:11
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Спорт

Адылбек Касымалиев поздравил Дениса Петрашова с бронзой на чемпионате мира

Фото кабмина. В завершение встречи Денису Петрашову вручили сертификат на 500 тысяч сомов

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с бронзовым призером чемпионата мира по плаванию в Сингапуре Денисом Петрашовым.

Глава кабмина отметил, что это историческая победа для страны, ведь в числе призеров мирового первенства по плаванию впервые оказалась Кыргызская Республика. Он поздравил спортсмена с установлением нового национального рекорда на дистанции 100 метров брассом — 58,88 секунды, подчеркнув, что предыдущий рекорд также принадлежал Денису Петрашову.

Адылбек Касымалиев напомнил, что эта медаль — результат многолетнего труда и уникальной спортивной династии: отец и сын представляли Кыргызстан на шести Олимпиадах — Евгений Петрашов в 1996, 2000 и 2004 годах, а Денис — в 2016, 2020 и 2024 годах.

Денису Петрашову вручили сертификат на 500 тысяч сомов. Глава кабмина добавил, что государство продолжит поддерживать спортсменов, в том числе за счет строительства школ с бассейнами, а Иссык-Куль планируется развивать как центр спортивного туризма и водных видов спорта.
Ссылка: https://24.kg/sport/339336/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Власти упростят лицензирование частных школ — запускается 100-дневная реформа
Глава кабмина поздравил Дениса Петрашова с бронзой по видеозвонку
Кыргызстанец Денис Петрашов вышел в полуфинал чемпионата мира по плаванию
Совместные проекты обсудили глава кабмина КР и зампредседателя правления ЕАБР
Пушка! Кыргызстанский пловец Денис Петрашов завоевал еще одно золото в США
Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал золото на международном турнире в США
Денис Петрашов взял золото на турнире в США
Глава кабмина заявил о возвращении к патентной системе «там, где это оправдано»
Несколько предприятий Чуйской области посетил глава кабинета министров
Аудит, цифровизация, аутсорсинг. Как в КР будут проводить реформу госуправления
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на&nbsp;спине Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на спине
Жоламан Шаршенбеков рассказал поклонникам, чем занимался после Олимпиады Жоламан Шаршенбеков рассказал поклонникам, чем занимался после Олимпиады
В&nbsp;Кыргызстане создали федерацию по&nbsp;&laquo;Аламан улаку&raquo; и&nbsp;утвердили единые правила В Кыргызстане создали федерацию по «Аламан улаку» и утвердили единые правила
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на&nbsp;молодежном чемпионате Азии Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
17:08
На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 миллиарда сомов На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 ми...
17:02
Большинство жилмассивов Бишкека не имеют ирригационной системы
17:00
В Бишкеке 13 августа временно отключат подачу питьевой воды
16:24
Использование квадроциклов ограничат в ряде природных зон Кыргызстана
16:11
Снос павильонов у реки: Айбек Джунушалиев убедил владельцев Ошского рынка