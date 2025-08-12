Адылбек Касымалиев поздравил Дениса Петрашова с бронзой на чемпионате мира

Фото кабмина. В завершение встречи Денису Петрашову вручили сертификат на 500 тысяч сомов

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с бронзовым призером чемпионата мира по плаванию в Сингапуре Денисом Петрашовым.

Глава кабмина отметил, что это историческая победа для страны, ведь в числе призеров мирового первенства по плаванию впервые оказалась Кыргызская Республика. Он поздравил спортсмена с установлением нового национального рекорда на дистанции 100 метров брассом — 58,88 секунды, подчеркнув, что предыдущий рекорд также принадлежал Денису Петрашову.

Адылбек Касымалиев напомнил, что эта медаль — результат многолетнего труда и уникальной спортивной династии: отец и сын представляли Кыргызстан на шести Олимпиадах — Евгений Петрашов в 1996, 2000 и 2004 годах, а Денис — в 2016, 2020 и 2024 годах.

Денису Петрашову вручили сертификат на 500 тысяч сомов. Глава кабмина добавил, что государство продолжит поддерживать спортсменов, в том числе за счет строительства школ с бассейнами, а Иссык-Куль планируется развивать как центр спортивного туризма и водных видов спорта.