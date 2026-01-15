Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал серебро на этапе Pro Swim Series в США

Спортсмен из Кыргызстана Денис Петрашов стал серебряным призером международного турнира по плаванию Pro Swim Series, который проходит в Остине.

Фото из интернета

Соревнования на дистанции 100 метров брассом стартовали 14 января. В предварительных заплывах кыргызстанец показал второе время и уверенно вышел в финал.

Финальный заплыв состоялся сегодня утром. Денис Петрашов финишировал с результатом 59,55 секунды, заняв второе место и завоевав серебряную медаль турнира.

Победу на дистанции одержал представитель США Ван Матиас, показавший результат 59,45 секунды.

Отмечается, что в рамках текущего этапа Pro Swim Series Денис Петрашов также выступит на дистанциях 50 и 200 метров брассом, где продолжит борьбу за медали международного турнира.