Спорт

Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал серебро на этапе Pro Swim Series в США

Спортсмен из Кыргызстана Денис Петрашов стал серебряным призером международного турнира по плаванию Pro Swim Series, который проходит в Остине.

Соревнования на дистанции 100 метров брассом стартовали 14 января. В предварительных заплывах кыргызстанец показал второе время и уверенно вышел в финал.

Финальный заплыв состоялся сегодня утром. Денис Петрашов финишировал с результатом 59,55 секунды, заняв второе место и завоевав серебряную медаль турнира.

Победу на дистанции одержал представитель США Ван Матиас, показавший результат 59,45 секунды. 

Отмечается, что в рамках текущего этапа Pro Swim Series Денис Петрашов также выступит на дистанциях 50 и 200 метров брассом, где продолжит борьбу за медали международного турнира.
