21:13
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Спорт

Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал бронзу

Кыргызстанцы завоевали три бронзовые медали чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

Эрназар Акматалиев (до 70 килограммов) был сильнее представителя Китая, Абдумалик Карачов (до 57 кг) — Кореи, а Жакшылык Байташов (до 79 кг) — Таджикистана.

Абдумалик Карачов проиграл схватку за бронзу.

Кыргызстанцы Орозобек Токтомамбетов (до 74 кг) и Яков Чаплин (до 92 кг) завтра будут бороться за третье место чемпионата Азии. Арсланбек Турдубеков (до 125 кг) выступит в утешительном турнире и также претендует на медаль.
Ссылка: https://24.kg/sport/370002/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. Борец Эрназар Акматалиев после обидного проигрыша в полуфинале
Чемпионат Азии по борьбе. Женская сборная Кыргызстана в топ-5
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала бронзу
Чемпионат Азии по борьбе. Гулнара Таштанбекова завоевала бронзовую медаль
Чемпионат Азии по борьбе. Рустамжан Кахаров проведет схватку за бронзу
Чемпионат Азии по борьбе. Эрназар Акматалиев проиграл в полуфинале
Чемпионат Азии по борьбе. Абдумалик Карачов проиграл в полуфинале
Чемпионат Азии по борьбе. Эрназар Акматалиев и Абдумалик Карачов в полуфинале
В Бишкеке состоится чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш среди взрослых
Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы завоевала серебро
Популярные новости
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
11 апреля, суббота
21:05
США начали операцию по открытию Ормузского пролива — заявление Дональда Трампа США начали операцию по открытию Ормузского пролива — за...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 апреля: в Бишкеке без дождей
20:39
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал бронзу
20:07
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла команде Израиля
18:18
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов