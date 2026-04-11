Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал бронзу

Кыргызстанцы завоевали три бронзовые медали чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

Эрназар Акматалиев (до 70 килограммов) был сильнее представителя Китая, Абдумалик Карачов (до 57 кг) — Кореи, а Жакшылык Байташов (до 79 кг) — Таджикистана.

Абдумалик Карачов проиграл схватку за бронзу.

Кыргызстанцы Орозобек Токтомамбетов (до 74 кг) и Яков Чаплин (до 92 кг) завтра будут бороться за третье место чемпионата Азии. Арсланбек Турдубеков (до 125 кг) выступит в утешительном турнире и также претендует на медаль.