Фото дня. Борец Эрназар Акматалиев после обидного проигрыша в полуфинале

Сегодня кыргызстанец Эрназар Акматалиев проиграл индийскому борцу Абхиману в полуфинале чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке.

Как позже выяснилось, на последней минуте схватки наш спортсмен думал, что он побеждает и поэтому не атаковал соперника.

После свистка, когда стало ясно, что Эрназар Акматалиев не выходит в финал, кыргызстанец в недоумении начал апеллировать к судьям и тренеру.

«Мне же дали два балла. Я думал, что побеждаю. Могли же предупредить, что я проигрываю», — сказал спортсмен тренеру.

Фото UWW. Эрназар Акматалиев

Завтра кыргызстанец поборется за бронзовую медаль.