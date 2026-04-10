21:45
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Спорт

Фото дня. Борец Эрназар Акматалиев после обидного проигрыша в полуфинале

Сегодня кыргызстанец Эрназар Акматалиев проиграл индийскому борцу Абхиману в полуфинале чемпионата Азии по вольной борьбе в Бишкеке.

Как позже выяснилось, на последней минуте схватки наш спортсмен думал, что он побеждает и поэтому не атаковал соперника.

После свистка, когда стало ясно, что Эрназар Акматалиев не выходит в финал, кыргызстанец в недоумении начал апеллировать к судьям и тренеру.

«Мне же дали два балла. Я думал, что побеждаю. Могли же предупредить, что я проигрываю», — сказал спортсмен тренеру.

UWW
Завтра кыргызстанец поборется за бронзовую медаль.
Ссылка: https://24.kg/sport/369946/
просмотров: 110
Версия для печати
