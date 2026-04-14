Чемпионат Азии по борьбе алыш. Кыргызстанцы в первый день завоевали 12 медалей

В Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта КР.

В первый день состоялись соревнования в вольном стиле. 12 спортсменов из Кыргызстана заняли призовые места.

Золотые медали завоевали: Роман Сапаров (до 60 кг), Эрболот Кааров (до 70 кг), Мыктыбек Омурзак уулу (до 80 кг), Ахрорбек Абдукаимов (до 100 кг), Асель Жакыпова (до 55 кг) и Айкол Зияпова (свыше 75 кг).

Серебряные медали завоевали: Болотбек Туратов (до 90 кг), Иманали Сагынали уулу (свыше 100 кг), Бегайым Акбалаева (до 60 кг), Кумушай Аттокур кызы (до 70 кг), Элмара Жайчибекова (до 75 кг).