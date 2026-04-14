Спорт

Чемпионат Азии по борьбе алыш. Кыргызстанцы в первый день завоевали 12 медалей

В Бишкеке проходит чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта КР.

В первый день состоялись соревнования в вольном стиле. 12 спортсменов из Кыргызстана заняли призовые места.

Золотые медали завоевали: Роман Сапаров (до 60 кг), Эрболот Кааров (до 70 кг), Мыктыбек Омурзак уулу (до 80 кг), Ахрорбек Абдукаимов (до 100 кг), Асель Жакыпова (до 55 кг) и Айкол Зияпова (свыше 75 кг).

Серебряные медали завоевали: Болотбек Туратов (до 90 кг), Иманали Сагынали уулу (свыше 100 кг), Бегайым Акбалаева (до 60 кг), Кумушай Аттокур кызы (до 70 кг), Элмара Жайчибекова (до 75 кг).
Чемпионат Азии по борьбе алыш. Кыргызстанцы в первый день завоевали 12 медалей Чемпионат Азии по борьбе алыш. Кыргызстанцы в первый де...
Кыргызстан обсудил с Samsung C&T инвестиционное сотрудничество
Спустя 2,5 месяца в ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
На трассе Бишкек — Ош готовятся к строительству нового тоннеля