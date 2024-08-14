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Спорт

На Паралимпиаде-2024 в Париже Кыргызстан будут представлять четыре спортсмена

Олимпийские игры — 2024 теперь навсегда вписаны в историю кыргызского спорта сразу шестью медалями членов национальной сборной страны. А 28 августа в Париже стартуют Паралимпийские игры, на которых нашу республику будут представлять четыре спортсмена — в пауэрлифтинге, триатлоне, легкой атлетике и дзюдо.

Первую лицензию на Паралимпийские игры завоевала незрячая бегунья Гулназ Жузбаева с гайдом Юлией Фернас. Она выполнила норматив по паралимпийской легкой атлетике на дистанции 1 тысяча 500 метров в Ноттвиле (Швейцария).

Айтунук Жоомарт кызы выступит в паратриатлоне. Она завоевала лицензию, выполнив норматив по системе квалификации на Паралимпийские игры. В 2022 году спортсменка завоевала бронзовую медаль на двух дистанциях в мировой серии кубков. В 2023-м стала серебряным призером Кубка мира и чемпионкой Азии по паратриатлону.

Маматибраим Суранов — дзюдоист. Он обладатель лицензии Паралимпийских игр и будет представлять Кыргызстан в турнире по дзюдо среди незрячих в весовой категории до 73 килограммов.

Замыкает четверку кыргызстанцев Миргуль Болоталиева, выступающая за страну в соревнованиях по парапауэрлифтингу в весовой категории до 86 килограммов. Она единственная в КР женщина-пауэрлифтер с ограниченными возможностями.

XVII Паралимпийские игры 2024-го пройдут с 28 августа по 8 сентября в столице Франции Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр текущего года.
Ссылка: https://24.kg/sport/301981/
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