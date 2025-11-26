Чемпион Европы по бочче мечтает открыть современную школу-интернат в Кыргызстане

Бенджамин Садыков родился с детским церебральным параличом тяжелой формы. Мама молодого человека пустила на спасение сына все силы и средства, и ей удалось победить. Сегодня Бенджамин не только разговаривает и немного ходит, но и пишет книгу, участвует в соревнованиях, снимается в кино и мечтает открыть в Кыргызстане школу-интернат европейского стандарта, в которой учился сам.

Времени мало, надо ехать в Москву

Необходимый для поддержания препарат «Церебролизин» тогда стоил на черном рынке как одна зарплата. В аптеках его не продавали, а колоть надо было два раза в месяц.

«Бенджамин родился в сложное переходное время. Мы лежали в реабилитационной клинике, где не было ничего, — только руки и знания врачей, которые могли сделать массаж и электрофорез. Шприцы, лекарства — все приходилось покупать самим. Я поняла, что здесь его вылечить не смогу и надо ехать в Москву», — рассказывает Бермет Садыкова.

Врачи сказали маме Бенджамина: если она в течение шести лет сможет его восстановить, то это хорошо, дальше будет невозможно. Бермет Садыкова просто взяла ребенка в охапку, села на ближайший поезд и уехала в Москву.

Так началась целая эпопея: жилья нет, родных и близких рядом — тоже. Началась битва за сына. Мама Бенджамина цеплялась за любую работу, чтобы оплатить квартиру, лекарства и реабилитацию, и твердо помнила — надо торопиться.

Не было ни одной методики, которую бы мы ни прошли, ни одних препаратов, которые бы ни принимали. Делали все возможное, приглашали массажистов на дом. В итоге в три года сын заговорил, а в пять лет начал ходить. Бермет Садыкова

Метод доктора Ульзибата

По словам Бермет Садыковой, в то время московская городская инфраструктура не была приспособлена для лиц с инвалидностью. Возникали сложности в метро и с автобусами, ребенка приходилось возить на такси. Благо, что давали талоны на социальное такси с хорошей скидкой.

Раз в квартал Бенджамина клали в психоневрологическую клинику на 45 дней. Там работали хорошие специалисты, имелись лекарства, а вот методики оказались устаревшими. Мама научила ребенка держать ложку, но после клиники пришлось начинать все практически с нуля.

Фото из архива Бенджамина Садыкова. После победы на Чемпионате Европы

«Бенджамину давали психотропные расслабляющие лекарства, и он становился как наркоман. Все навыки, которые мы наработали, — все пошло насмарку. В итоге я от всего отказалась, даже от прививок. Оставила только массаж и упражнения для развития мышц. Нашли очень хорошую и эффективную методику профессора Ульзибата», — рассказывает Бермет Садыкова.

Профессор Ульзибат всю профессиональную деятельность посвятил восстановлению детей с ДЦП. Суть его методики заключается в обнаружении затвердевшей «нерабочей» мышцы, разрезе ее с помощью специальной иглы и развитии ее новой части. Именно эта методика оказалась для Бенджамина самой эффективной. Всего он перенес три операции, и каждая сопровождалась более 20 надрезами мышц по всему телу, в том числе и на лице.

Школа, в которой хорошо

С учебой у парня все было в порядке, особенно ему нравились точные науки: математика, геометрия, физика. Сначала учился дома, а потом в Москве открылась школа-интернат европейского стандарта. Ему там очень нравилось, и сегодня Бенджамин мечтает открыть подобную в Бишкеке. Помимо учебы, там занимались в бассейне и различных секциях, что давало детям с инвалидностью не только умственное, но и физическое развитие.

Еще одно преимущество школы в том, что ребенок в рабочие дни находится там. Это позволяло родителям работать, а на выходные забирать его домой.

Подобные школы-интернаты — спасение для родителей. Они или сидят с ребенком, или запирают его дома, оставляя без развития, внимания и общения. Бермет Садыкова

В Кыргызстане тоже есть интернаты, но это, по ее мнению, небо и земля.

Переехав в КР, Бенджамин некоторое время жил один — сначала в Бишкеке, потом в Чолпон-Ате. У него была коляска, он мог себя обслуживать, готовил, снимал жилье — и все благодаря школе-интернату.

Если говорить об инфраструктуре в Бишкеке, то в первые же дни Бенджамин сломал коляску. Автобусов с пандусами не было, только маршрутки, в которые парню с инвалидной коляской невозможно было попасть. Сегодня в городе строят новые дороги и ремонтируют тротуары, вот только пока у властей руки до людей с инвалидностью не доходят.

В честь американского политика

Бермет Садыкова назвала сына в честь одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Она любила читать серию биографических книг «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей»). На обложке одной из книг была изображена стодолларовая купюра, что заинтересовало женщину. Прочитав о жизни американского политика, она вдохновилась и решила: если родится мальчик, назовет его Бенджамином. Франклин посвятил свою жизнь независимости Соединенных Штатов Америки. Все законы и постулаты молодого тогда государства придуманы им.

Фото из архива Бенджамина Садыкова

Бенджамин Садыков всю сознательную жизнь мечтал стать для кого-то примером. Он не сидит сложа руки и, несмотря на тяжелую форму ДЦП, постоянно придумывает разные проекты по улучшению жизни людей с инвалидностью. Задумки парня часто воплощаются в жизнь: IT-проекты, доступный кинотеатр. Теперь он мечтает с помощью программирования создать «умный дом» для людей с инвалидностью, уже создали команду по проекту.

Любил шахматы, но бочча пересилила

В школе-интернате Бенджамин увлекался шахматами. Ездил на спартакиады, и в один из дней увидел, как другие люди на инвалидных колясках необычным способом кидают мячи. Он заинтересовался этим видом спорта. На тренировке присутствовала старший тренер сборной России по бочче Зинаида Емлина. Парень попросил разрешения сыграть, и у него получилось.

Справка 24.kg Бочча — это игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, схожа с боулингом и боулзом. Является паралимпийским видом спорта. Игра предназначена для людей с инвалидностью (с такими заболеваниями, как ДЦП, миопатия, травмы позвоночника и другими).

«Бочча мне понравилась тем, что там, как и в шахматах, надо вырабатывать стратегию, продумывать заранее свои шаги. Я не могу передать словами, какие ощущения испытываю, когда тренируюсь. Вообще, бочча — это тихая игра, все происходит молча. Но если спортсмен побеждает, все кричат: «Урррааа!» — делится молодой человек.

Бенджамин тренировался более пяти лет. Зал находился недалеко от дома, там он и проводил весь день, что дало отличный результат. В итоге парень стал пятикратным чемпионом России и чемпионом Европы среди юниоров. Свой первый чемпионат в Хорватии он не забудет никогда — европейская страна, миллион эмоций и первое место!

Фото из архива Бенджамина Садыкова

Переехав в Бишкек, Бенджамин решил сделать все возможное, чтобы бочча стала популярной и здесь. В своих социальных сетях он рассказывал о деталях игры, искал подходящий зал и команду. С этим сразу возникли сложности. Покрытие зала должно быть идеальным — без неровностей и шероховатостей. Да и ребят, привыкших сидеть дома, сложно вытягивать на каждодневные тренировки, ведь чаще всего по городу людям с инвалидными колясками приходится перемещаться на такси.

К слову, мячи для игры стоят от 2 тысяч до 15 тысяч сомов за штуку. Поэтому Бенджамин для личной тренировки делал самодельные: в воздушные шарики набирал песка, обтягивал их пищевой пленкой, чтобы были более гладкими. Но такие самоделки не подходили для полноценной спортивной тренировки, а приобрести качественные мячи, которых для боччи нужно 12 штук, не удавалось.

Фото 24.kg. с директором ОО «Кыргызского Национального Паралимпийского Комитета» Токторбеком Айдыралиевым

Директор общественного объединения «Кыргызский национальный паралимпийский комитет» Токторбек Айдыралиев рассказал о знакомстве с Бенджамином: «Федерацию бочча в КР мы открыли еще в 2015 году, но деталей игры не знали. Ни тренера, ни тех, кто занимался этим видом спорта. В соцсетях случайно увидели Бенджамина и решили его найти».

Представители комитета дали молодому человеку полный карт-бланш на развитие этого вида спорта. Недавно, впервые в истории Кыргызстана, на чемпионат в Казахстан отправились четыре спортсмена, двое из них выиграли бронзу в разных категориях.

Фото 24.kg. для бочча нужны специальные мячи, которые стоят от 2 до 15 тысяч сомов

Спортивной формы у ребят не было. Мама Бенджамина купила яркие футболки с национальным флагом на Ошском рынке, и они настолько понравились участникам чемпионата из других стран, что многие просили сфотографироваться. Мячи купили самые дешевые, которые в итоге не подошли. Спасибо казахстанской команде — одолжили свои профессиональные.

«Благодаря Бенджамину у нас наконец получилось создать сборную команду по бочче. В Дубае 7 декабря стартуют Параазиатские игры среди юниоров, где будет и наша команда. Бенджамин едет как тренер», — хвастается Токторбек Айдыралиев.

Главное - быть нужным обществу

Недавно Бенджамин Садыков вернулся из Казахстана — его пригласили сняться в фильме. Он сыграл спортсмена, участвующего в международном турнире по бочче. Вернувшись домой, парень с новыми силами начал тренировки, параллельно продвигая идею создания школы-интерната в стране. Все, что нужно, — это запрос правительства Кыргызстана о необходимости строительства подобного учебного заведения в Европейский союз. Пока парень пытается достучаться до наших властей.

Фото 24.kg. Бенджамин Садыков показывает основу игры в бочча

Все время у Бенджамина расписано по минутам. Несмотря на сложности с передвижением, он бывает в разных частях города, выезжает в командировки и чувствует себя нужным обществу. Это, считает Бенджамин, для человека с инвалидностью самое главное.