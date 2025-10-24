16:31
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Спорт

Паралимпийцы РФ не смогут принять участие в Паралимпиаде, хотя им вернули право

Паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в зимней Паралимпиаде-2026. Атлеты этих стран не поедут в Италию, несмотря на то, что Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее снял ограничения на их участие в играх.

Дело в том, что за шесть зимних олимпийских видов спорта —лыжный спорт и сноуборд, биатлон, керлинг и хоккей с шайбой — отвечает не МПК, а четыре профильные спортивные федерации. Первые три из них не разрешили российским и белорусским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях для Паралимпиады, а четвертая, отвечающая за хоккей, дала разрешение слишком поздно, когда квалификационный отбор уже завершился.

Это означает, что «на практике ни один спортсмен из этих двух стран, скорее всего, не пройдет отбор на зимнюю Паралимпиаду-2026», сообщил МПК со ссылкой на международные федерации.

Ранее Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила полное членство паралимпийских комитетов России и Беларуси, сняв все ограничения. Это позволило бы спортсменам двух стран впервые с 2023 года вновь выступать под национальными флагами и гимнами на соревнованиях.

Членство ПКР приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026-го в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. С 6 по 22 февраля следующего года там же пройдут Олимпийские игры.
Ссылка: https://24.kg/sport/348329/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Сборной паралимпийцев России вернули право выступать под флагом своей страны
Бишкекские параармрестлеры стали победителями на чемпионате мира в Болгарии
Кыргызстанка Фердауза Убарикова стала второй на чемпионате мира по парадзюдо
Паралимпиадачылар жеңиш үчүн президент убада кылган материалдык жардамды күтүшөт
Спортсмены с инвалидностью просят обещанных финансовых поощрений за победы
Кыргызстанцы завоевали три медали на турнире по парадзюдо в Астане
Пользователи TikTok собрали $500 тысяч на развитие паралимпийского движения
Паралимпиада-2024: Кыргызстандык спортчуларга 500 миң сомдон сыйлык берилди
Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по 500 тысяч сомов
Паралимпиада-2024. Кыргызстанка заняла восьмое место в пауэрлифтинге
Популярные новости
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева вышла в&nbsp;финал чемпионата мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанка Нурзат Нуртаева вышла в финал чемпионата мира по борьбе (U-23)
Экс-тренер КР&nbsp;по&nbsp;греко-римской борьбе привел сборную Египта к&nbsp;чемпионству Экс-тренер КР по греко-римской борьбе привел сборную Египта к чемпионству
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу проиграла Узбекистану в&nbsp;товарищеском матче Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла Узбекистану в товарищеском матче
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанка Нурзат Нуртаева стала чемпионкой мира по борьбе (U-23)
Бизнес
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
24 октября, пятница
16:27
ГКНБ: На баланс мэрии Нарына вернули здание котельной ГКНБ: На баланс мэрии Нарына вернули здание котельной
16:23
Паралимпийцы РФ не смогут принять участие в Паралимпиаде, хотя им вернули право
16:13
Неизвестные подожгли мусорные баки в Бишкеке — весь район окутало дымом
16:12
ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
16:07
10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей