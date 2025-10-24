Паралимпийцы РФ не смогут принять участие в Паралимпиаде, хотя им вернули право

Паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в зимней Паралимпиаде-2026. Атлеты этих стран не поедут в Италию, несмотря на то, что Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее снял ограничения на их участие в играх.

Дело в том, что за шесть зимних олимпийских видов спорта —лыжный спорт и сноуборд, биатлон, керлинг и хоккей с шайбой — отвечает не МПК, а четыре профильные спортивные федерации. Первые три из них не разрешили российским и белорусским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях для Паралимпиады, а четвертая, отвечающая за хоккей, дала разрешение слишком поздно, когда квалификационный отбор уже завершился.

Это означает, что «на практике ни один спортсмен из этих двух стран, скорее всего, не пройдет отбор на зимнюю Паралимпиаду-2026», сообщил МПК со ссылкой на международные федерации.

Ранее Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила полное членство паралимпийских комитетов России и Беларуси, сняв все ограничения. Это позволило бы спортсменам двух стран впервые с 2023 года вновь выступать под национальными флагами и гимнами на соревнованиях.

Членство ПКР приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026-го в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. С 6 по 22 февраля следующего года там же пройдут Олимпийские игры.