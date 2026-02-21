Чехия заявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады в Италии. Об этом пишет Novinky.

Чешские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии из-за снятия ограничений с российских спортсменов.

«Наши представители не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у нас не будет знаменосцев в Кортина-д’Ампеццо, и мы не будем снимать обращения спортсменов, которые должны были быть показаны на церемонии», — говорится в заявлении пресс-службы Паралимпийского комитета Чехии.

Ранее о бойкоте церемонии открытия заявила сборная Украины. Позже к протесту присоединились Эстония, Литва и Польша, чьи официальные лица также не будут присутствовать на церемонии.

Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта. Двусторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть россиян: лыжники Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян и Сергей Синякин, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Российские спортсмены выступят с национальной символикой.