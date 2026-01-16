Победа над собой: как спорт меняет судьбы людей с инвалидностью

В Кыргызстане более 218 тысяч людей с инвалидностью, но лишь немногие находят себя в спорте. Паралимпийцы страны — от пауэрлифтеров до легкоатлетов — ежедневно преодолевают трудности, лишения и стереотипы, чтобы показать — инвалидность не мешает достигать мировых побед. Их истории о силе духа, упорстве и вере в себя вдохновляют не только молодых спортсменов, но и всю страну.

Президент общественного объединения «Кыргызский национальный паралимпийский комитет», мастер спорта Кыргызской Республики по пауэрлифтингу и армрестлингу Токторбек Айдыралиев рассказал журналисту 24.kg о том, как молодые люди с инвалидностью становятся именитыми спортсменами, а тренерам, чтобы приобщить их к спорту, приходится буквально вытаскивать их из дома.

Камни вместо ядер: как зарождался паралимпийский спорт в Кыргызстане

«Паралимпийский комитет в Кыргызстане появился в 1994 году, тогда он назывался Федерацией инвалидного спорта, хотя заниматься и выступать наши ребята начали еще при Советском Союзе. Но тогда развивался только один вид спорта — парапауэрлифтинг, жим лежа. Мы занимались в залах с обычными ребятами», — рассказал Токторбек Айдыралиев.

В итоге до 2008-го в стране развивался только этот вид спорта. Ребята показывали хорошие результаты на чемпионатах, стали первопроходцами в параспорте. Например, Роман Омурбеков — участник пяти Паралимпийских игр, один из лучших спортсменов.

В 2015 году начали развиваться велосипедный параспорт и легкая атлетика для людей с инвалидностью, куда входили бег среди незрячих и слабовидящих, метание ядра, копья, дисков.

«Отсутствовали тренеры, приходилось готовить спортсмена Арстанбека Базаркулова по видео из YouTube. Благодаря упорному труду он стал чемпионом мира, взял гран-при в метании ядра и диска. Первое время у нас даже металлического ядра не было, приходилось тренироваться с камнями, специально подбирали подходящий, весом 4 килограмма», — вспоминает глава Паралимпийского комитета.

Без собственной базы в Бишкеке легкоатлеты ищут площадки за городом. Сейчас они тренируются в Кантской спортшколе, где есть сектор с песком. Добираться туда приходится через день, так как на столичном стадионе метать ядра запрещено — портят газон.

По словам Токторбека Айдыралиева, в итоге зимой тренировки практически останавливаются.

Блеск медалей и дефицит врачей: барьеры на пути к международной арене

В 2020-м появилось дзюдо для параспортсменов, тогда на Паралимпийские игры в Токио отправили незрячую кыргызстанку. Она проиграла в первую же минуту, но это стало для нее большим стимулом. В течение года девушка усиленно тренировалась и стала чемпионкой мира.

«У нас паралимпийские виды спорта развиваются постепенно. Девушки в борьбе показывают хорошие результаты. Неплохо обстоят дела и у таэквондистов, чаще всего туда идут молодые люди с ампутацией рук», — рассказывает Токторбек Айдыралиев.

В стране остро не хватает спортивных медиков. Без точной национальной классификации (определения категории инвалидности) атлетов часто не допускают к международным стартам из-за ошибок в документах.

По словам главы ОО, последние пять-шесть лет правительство уделяет внимание параспортсменам. Это касается наград, командировок, финансирования, участия в соревнованиях.

«К сожалению, нет централизованной базы. Есть люди, которые очень хотят заниматься, но живут далеко. Это не олимпийцы, которые сели в маршрутку и уехали. Им нужны общежитие, тренировочный зал рядом», — говорит Токторбек Айдыралиев.

Закрытые двери вузов: почему ветераны спорта не могут стать наставниками

Глава комитета коснулся еще одной важной проблемы в отечественном параспорте. Есть спортсмены, которые тренировались 20 лет, выступали, завершили карьеру и могли бы стать тренерами, но не могут получить специальное образование. В вузах страны подобного факультета просто нет.

«Я хотел поступить в наш Физкультурный институт, но там все экзамены и нормативы только для здоровых людей», — говорит Токторбек Айдыралиев.

Фото 24.kg. Спортивный инвентарь спортсмены с инвалидностью очень берегут

Спортсмены с инвалидностью — это своего рода самородки, которые создают условия для себя самостоятельно. Несмотря на проблемы, они стремятся к победе. Нет оборудования, оснащения — не беда! Сами все сделают, смастерят.

«Спорт — это вся моя жизнь!»

Для нашего собеседника спорт — это вся жизнь. «На костылях я хожу 40 лет. В детстве переболел полиомиелитом, прививку сделали поздно. Говорят, этой болезнью страдает один ребенок из тысячи. Им оказался я», — рассказывает он.

В два года после перенесенной болезни у Токторбека Айдыралиева отказали ноги. Родители делали все возможное, чтобы помочь сыну. К пяти годам одна нога начала двигаться.

В шесть лет мальчика отдали в школу-интернат, на каникулах он проходил профилактику в лечебно-оздоровительных комплексах. Родителей ребенок почти не видел, и в 3-4-м классе отказался учиться и решил вернутся в родное село. Год сидел дома, а потом родители отправили его в обычную школу, куда он ходил на костылях.

«После 9-го класса я стал главным помощником и кормильцем в семье, так как умер отец. Работал где мог, а потом встретил ребят, которые приобщили к пауэрлифтингу. Это выпало как раз на переходный возраст, хотелось общаться с девочками. Я стал задумываться, а будет ли у меня семья?» — вспоминает мастер спорта.

Личный рекорд Токторбека: как штанга помогла обрести любовь и семью

Токторбек Айдыралиев очень стеснялся знакомиться и разговаривать с девушками. Но спорт полностью изменил его жизнь, придал уверенность. Потом начал побеждать, стал десятикратным чемпионом республики, и 10 лет его никто не мог победить.

Фото 24.kg. Токторбек Айдыралиев

Так и случилось: в 25 лет молодой человек женился на красивой девушке-фармацевте.

Отец говорил, чтобы парень нашел себе девушку с инвалидностью. Токторбек хотел жениться на красивой и здоровой, чтобы были дети.

«В то время появились проблемы с деньгами: у мамы обнаружили сахарный диабет, требовались лекарства. Я пришел в аптеку к своей будущей жене и попросил дать препараты в долг. Она не отказала, я как зарабатывал — сразу отдавал. Так и познакомились, живем уже 20 лет, воспитываем пятерых детей. Недавно стал дедушкой», — рассказал собеседник.

Второй шанс: как вчерашние попрошайки становятся чемпионами мира

Президент общественного объединения также поделился историей одного спортсмена: «На рынке «Дордой» наши ребята встретили парня с инвалидностью, который занимался попрошайничеством. Сначала он избегал общения, привыкнув к жестокости окружающих: у него отбирали деньги, оскорбляли. У парня всего три класса образования. После начала тренировок его жизнь изменилась: сегодня он чемпион, который построил собственный дом и оставил прошлое в «страшном сне».

Помимо паралимпийской работы, Токторбек Айдыралиев в свободное время таксует. Если он видит молодых людей с инвалидностью, старается поддержать и приглашает в спорт, знакомит с тренерами.

Фото 24.kg. Будущие чемпионы готовятся к соревнованиям

«Даже жена, когда едет в машине и видит потенциального спортсмена с инвалидностью, просит остановиться, и мы приглашаем его к нам», — говорит Токторбек Айдыралиев.

Все сомнения остались позади

У парапауэрлифтера, участницы Паралимпиады в Париже Миргуль Болоталиевой инвалидность II группы — парез обеих ног вследствие перенесенного в детстве полиомиелита.

«Мои знакомые спортсмены давно приглашали в пауэрлифтинг, но я считала, что женщинам такой тяжелый вид спорта не совсем подходит. Поэтому 10 лет отказывалась. Но во время пандемии коронавируса решила, а почему бы и нет, ведь спорт — это здоровье», — делится она.

Сначала Миргуль присматривалась, тренировалась осторожно, думала, что широкие плечи и мощные руки не красят женщину. Но после участия в международном состязании поняла — это круто и интересно.

Фото 24.kg. Участница Паралимпиады в Париже Миргуль Болоталиева

«Спорт для меня — неотъемлемая часть жизни, ее ценность. Он дает мотивацию и дисциплину, укрепляет характер», — отмечает спортсменка.

Она добавила, что постепенно паралимпийский спорт становится таким же популярным, как и олимпийский, и начинает развиваться во всех странах, в том числе и в нашей. В то же время мало людей с инвалидностью знают о параспорте и вынуждены коротать жизнь в четырех стенах.

Сила духа и штанги

У Эсена Калиева ДЦП, спортом начал заниматься совсем молодым и уже более 20 лет видит смысл жизни только в нем. Он заслуженный мастер спорта международного класса и тренер.

Фото 24.kg. Эсен Калиев

«Не нужно лежать дома на диване и оплакивать свою инвалидность. Не ленитесь, двигайтесь вперед. Это ваша жизнь. Я лично ни на что не жалуюсь, у меня есть все для счастливой жизни, семья и дети. Я рад, что занимаюсь спортом сам и приобщаю к нему других», — добавил мужчина.

Спорт — дело всей жизни

Тренер по армрестлингу, мастер спорта, многократный призер чемпионата Азии Александр Прокопов, несмотря на диагноз «ДЦП», обучает детей и приобщает их к спорту. Он считает: чтобы спорт стал делом жизни, необходимо желание самого человека, а для этого надо хотя бы просто прийти и посмотреть, как тренируются другие.

«Я пришел в армрестлинг и пауэрлифтинг в 25 лет, нашел детскую спортивную школу, которая смогла меня принять и обучить. Спорт стал моей жизнью», — заключил мужчина.

Фото 24.kg. Многократный призер чемпионата Азии Александр Прокопов

Паралимпийский спорт в Кыргызстане постепенно развивается, но ему по-прежнему нужны инфраструктура, специализированные залы и специалисты. Несмотря на это, спортсмены и тренеры продолжают показывать пример силы, дисциплины и целеустремленности — кто-то обретает уверенность и семью, кто-то находит новый смысл жизни, а кто-то превращает собственный опыт в шанс для молодого поколения.