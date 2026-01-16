Победа над собой: как спорт меняет судьбы людей с инвалидностью

В Кыргызстане более 218 тысяч людей с инвалидностью, но лишь немногие находят себя в спорте. Паралимпийцы страны — от пауэрлифтеров до легкоатлетов — ежедневно преодолевают трудности, лишения и стереотипы, чтобы показать — инвалидность не мешает достигать мировых побед. Их истории о силе духа, упорстве и вере в себя вдохновляют не только молодых спортсменов, но и всю страну.
Президент общественного объединения «Кыргызский национальный паралимпийский комитет», мастер спорта Кыргызской Республики по пауэрлифтингу и армрестлингу Токторбек Айдыралиев рассказал журналисту 24.kg о том, как молодые люди с инвалидностью становятся именитыми спортсменами, а тренерам, чтобы приобщить их к спорту, приходится буквально вытаскивать их из дома.
Камни вместо ядер: как зарождался паралимпийский спорт в Кыргызстане
«Паралимпийский комитет в Кыргызстане появился в 1994 году, тогда он назывался Федерацией инвалидного спорта, хотя заниматься и выступать наши ребята начали еще при Советском Союзе. Но тогда развивался только один вид спорта — парапауэрлифтинг, жим лежа. Мы занимались в залах с обычными ребятами», — рассказал Токторбек Айдыралиев.
В 2015 году начали развиваться велосипедный параспорт и легкая атлетика для людей с инвалидностью, куда входили бег среди незрячих и слабовидящих, метание ядра, копья, дисков.
«Отсутствовали тренеры, приходилось готовить спортсмена Арстанбека Базаркулова по видео из YouTube. Благодаря упорному труду он стал чемпионом мира, взял гран-при в метании ядра и диска. Первое время у нас даже металлического ядра не было, приходилось тренироваться с камнями, специально подбирали подходящий, весом 4 килограмма», — вспоминает глава Паралимпийского комитета.
По словам Токторбека Айдыралиева, в итоге зимой тренировки практически останавливаются.
Блеск медалей и дефицит врачей: барьеры на пути к международной арене
В 2020-м появилось дзюдо для параспортсменов, тогда на Паралимпийские игры в Токио отправили незрячую кыргызстанку. Она проиграла в первую же минуту, но это стало для нее большим стимулом. В течение года девушка усиленно тренировалась и стала чемпионкой мира.
«У нас паралимпийские виды спорта развиваются постепенно. Девушки в борьбе показывают хорошие результаты. Неплохо обстоят дела и у таэквондистов, чаще всего туда идут молодые люди с ампутацией рук», — рассказывает Токторбек Айдыралиев.
В стране остро не хватает спортивных медиков. Без точной национальной классификации (определения категории инвалидности) атлетов часто не допускают к международным стартам из-за ошибок в документах.
«К сожалению, нет централизованной базы. Есть люди, которые очень хотят заниматься, но живут далеко. Это не олимпийцы, которые сели в маршрутку и уехали. Им нужны общежитие, тренировочный зал рядом», — говорит Токторбек Айдыралиев.
Закрытые двери вузов: почему ветераны спорта не могут стать наставниками
Глава комитета коснулся еще одной важной проблемы в отечественном параспорте. Есть спортсмены, которые тренировались 20 лет, выступали, завершили карьеру и могли бы стать тренерами, но не могут получить специальное образование. В вузах страны подобного факультета просто нет.
«Я хотел поступить в наш Физкультурный институт, но там все экзамены и нормативы только для здоровых людей», — говорит Токторбек Айдыралиев.
«Спорт — это вся моя жизнь!»
Для нашего собеседника спорт — это вся жизнь. «На костылях я хожу 40 лет. В детстве переболел полиомиелитом, прививку сделали поздно. Говорят, этой болезнью страдает один ребенок из тысячи. Им оказался я», — рассказывает он.
В два года после перенесенной болезни у Токторбека Айдыралиева отказали ноги. Родители делали все возможное, чтобы помочь сыну. К пяти годам одна нога начала двигаться.
В шесть лет мальчика отдали в школу-интернат, на каникулах он проходил профилактику в лечебно-оздоровительных комплексах. Родителей ребенок почти не видел, и в 3-4-м классе отказался учиться и решил вернутся в родное село. Год сидел дома, а потом родители отправили его в обычную школу, куда он ходил на костылях.
«После 9-го класса я стал главным помощником и кормильцем в семье, так как умер отец. Работал где мог, а потом встретил ребят, которые приобщили к пауэрлифтингу. Это выпало как раз на переходный возраст, хотелось общаться с девочками. Я стал задумываться, а будет ли у меня семья?» — вспоминает мастер спорта.
Личный рекорд Токторбека: как штанга помогла обрести любовь и семью
Токторбек Айдыралиев очень стеснялся знакомиться и разговаривать с девушками. Но спорт полностью изменил его жизнь, придал уверенность. Потом начал побеждать, стал десятикратным чемпионом республики, и 10 лет его никто не мог победить.
Так и случилось: в 25 лет молодой человек женился на красивой девушке-фармацевте.
«В то время появились проблемы с деньгами: у мамы обнаружили сахарный диабет, требовались лекарства. Я пришел в аптеку к своей будущей жене и попросил дать препараты в долг. Она не отказала, я как зарабатывал — сразу отдавал. Так и познакомились, живем уже 20 лет, воспитываем пятерых детей. Недавно стал дедушкой», — рассказал собеседник.
Второй шанс: как вчерашние попрошайки становятся чемпионами мира
Президент общественного объединения также поделился историей одного спортсмена: «На рынке «Дордой» наши ребята встретили парня с инвалидностью, который занимался попрошайничеством. Сначала он избегал общения, привыкнув к жестокости окружающих: у него отбирали деньги, оскорбляли. У парня всего три класса образования. После начала тренировок его жизнь изменилась: сегодня он чемпион, который построил собственный дом и оставил прошлое в «страшном сне».
Помимо паралимпийской работы, Токторбек Айдыралиев в свободное время таксует. Если он видит молодых людей с инвалидностью, старается поддержать и приглашает в спорт, знакомит с тренерами.
Все сомнения остались позади
У парапауэрлифтера, участницы Паралимпиады в Париже Миргуль Болоталиевой инвалидность II группы — парез обеих ног вследствие перенесенного в детстве полиомиелита.
«Мои знакомые спортсмены давно приглашали в пауэрлифтинг, но я считала, что женщинам такой тяжелый вид спорта не совсем подходит. Поэтому 10 лет отказывалась. Но во время пандемии коронавируса решила, а почему бы и нет, ведь спорт — это здоровье», — делится она.
Сначала Миргуль присматривалась, тренировалась осторожно, думала, что широкие плечи и мощные руки не красят женщину. Но после участия в международном состязании поняла — это круто и интересно.
Она добавила, что постепенно паралимпийский спорт становится таким же популярным, как и олимпийский, и начинает развиваться во всех странах, в том числе и в нашей. В то же время мало людей с инвалидностью знают о параспорте и вынуждены коротать жизнь в четырех стенах.
Сила духа и штанги
У Эсена Калиева ДЦП, спортом начал заниматься совсем молодым и уже более 20 лет видит смысл жизни только в нем. Он заслуженный мастер спорта международного класса и тренер.
Спорт — дело всей жизни
Тренер по армрестлингу, мастер спорта, многократный призер чемпионата Азии Александр Прокопов, несмотря на диагноз «ДЦП», обучает детей и приобщает их к спорту. Он считает: чтобы спорт стал делом жизни, необходимо желание самого человека, а для этого надо хотя бы просто прийти и посмотреть, как тренируются другие.
«Я пришел в армрестлинг и пауэрлифтинг в 25 лет, нашел детскую спортивную школу, которая смогла меня принять и обучить. Спорт стал моей жизнью», — заключил мужчина.