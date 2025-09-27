20:19
Спорт

Сборной паралимпийцев России вернули право выступать под флагом своей страны

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила полное членство паралимпийских комитетов России и Беларуси, сняв все ограничения. Это позволит спортсменам двух стран впервые с 2023 года вновь выступать под национальными флагами и гимнами на соревнованиях.

Голосование прошло 26 сентября в Сеуле. За восстановление статуса выступил 91 делегат, против — 77. Принятое решение позволит российским паралимпийцам вновь участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры и такие виды спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж‑хоккей и пулевая стрельба.

Членство ПКР приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026-го в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. С 6 по 22 февраля следующего года там же пройдут Олимпийские игры.
