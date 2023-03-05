Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла у команды Ирана на чемпионате мира

Сборная Кыргызстана по хоккею лидирует на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона.

Команда сыграла со сборной соперников из Ирана и одержала уверенную победу со счетом 18:0.

По итогам четырех туров у сборной КР 12 очков из 12 возможных. Кыргызстанцы лидируют на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона (группа В).

Ранее сборная Кыргызстана по хоккею выиграла команду Малайзии со счетом 22:0. Затем она обыграла команды Боснии и Герцеговины (10:1) и Сингапура (14:2).

Чемпионат проходит в Сараево (Босния и Герцеговина), в нем участвуют шесть команд.