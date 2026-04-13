Сборная Кыргызстана по хоккею осталась в группе В второго дивизиона

Завершился чемпионат мира по хоккею во втором дивизионе (группа В). Об этом сообщает сайт stats.iihf.com.

Накануне кыргызстанцы проиграли команде Новой Зеландии со счетом 4:5. Голы забили Исламбек Абдыраев, Умар Усенов (2) и Абдумалик Сапитов.

В итоговом протоколе наша сборная оказалась на пятом месте и остается в группе В второго дивизиона.

Напомним, ранее наши соотечественники обыграли представителей Болгарии, затем уступили командам Китайского Тайбэя, Исландии и Израиля.

Чемпионат мира проходил 6-12 апреля в Софии (Болгария) при участии шести сборных. Победитель — команда Израиля — получил путевку в группу А второго дивизиона. Занявшие шестое место хоккеисты Тайваня опустились в третий дивизион.

В 2025 году кыргызстанцы выиграли турнир команд третьего дивизиона (группа А).