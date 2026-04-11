Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла команде Израиля

Сборная Кыргызстана по хоккею проиграла команде Израиля на чемпионате мира во втором дивизионе (группа В). Об этом сообщает сайт stats.iihf.com.

Счет матча — 3:4. Голы соперникам забили Александр Титов и Исламбек Абдыраев (2).

Матчи четвертого тура пройдут 12 апреля, кыргызстанцы сыграют против Новой Зеландии.

Напомним, ранее наши соотечественники обыграли представителей Болгарии, затем уступили командам Китайского Тайбэя и Исландии.

Чемпионат мира проходит 6-12 апреля в Софии (Болгария) при участии шести сборных. Победитель получит путевку в группу А второго дивизиона. Занявшие последнее место опустятся в третий дивизион.

В 2025 году кыргызстанцы выиграли турнир команд третьего дивизиона (группа А).