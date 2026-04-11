Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла команде Израиля

Сборная Кыргызстана по хоккею проиграла команде Израиля на чемпионате мира во втором дивизионе (группа В). Об этом сообщает сайт stats.iihf.com.

Счет матча — 3:4. Голы соперникам забили Александр Титов и Исламбек Абдыраев (2).

Матчи четвертого тура пройдут 12 апреля, кыргызстанцы сыграют против Новой Зеландии.

Напомним, ранее наши соотечественники обыграли представителей Болгарии, затем уступили командам Китайского Тайбэя и Исландии.

Чемпионат мира проходит 6-12 апреля в Софии (Болгария) при участии шести сборных. Победитель получит путевку в группу А второго дивизиона. Занявшие последнее место опустятся в третий дивизион.

В 2025 году кыргызстанцы выиграли турнир команд третьего дивизиона (группа А).
Материалы по теме
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла Исландии
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла Китайскому Тайбэю
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла команду Болгарии
Сборная Кыргызстана по хоккею вылетает на чемпионат мира в Болгарию
Чемпионат мира по хоккею. Стали известны соперники сборной Кыргызстана
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Мексику
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург
Делегатов Международной федерации хоккея наградили Почетными грамотами кабмина
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила Иран
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла ЮАР
Популярные новости
Сборная КР&nbsp;по&nbsp;греко-римской борьбе заняла второе место на&nbsp;чемпионате Азии Сборная КР по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате Азии
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе. Эрназар Акматалиев и&nbsp;Абдумалик Карачов в&nbsp;полуфинале Чемпионат Азии по борьбе. Эрназар Акматалиев и Абдумалик Карачов в полуфинале
Фото дня. Борец Эрназар Акматалиев после обидного проигрыша в&nbsp;полуфинале Фото дня. Борец Эрназар Акматалиев после обидного проигрыша в полуфинале
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе. Айпери Медет кызы завоевала серебро Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы завоевала серебро
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
11 апреля, суббота
21:05
США начали операцию по открытию Ормузского пролива — заявление Дональда Трампа США начали операцию по открытию Ормузского пролива — за...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 апреля: в Бишкеке без дождей
20:39
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал бронзу
20:07
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла команде Израиля
18:18
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов