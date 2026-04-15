Кубок Азии по хоккею U-18. Вместо сборной Ирана в турнире выступит Узбекистан

В Бишкеке с 27 апреля по 3 мая пройдет Кубок Азии по хоккею среди юниоров — IIHF U-18 Asia Cup. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР.

В нем примут участие шесть команд: Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Индии, Индонезии, Макао (Китай).



В федерации отметили, что сборная Ирана, которая ранее была заявлена на турнир, не сможет прилететь из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Изменится и расписание: первым соперником нашей сборной станет команда Узбекистана, а не Монголии, как было заявлено раньше.