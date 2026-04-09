Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла Исландии

Сборная Кыргызстана по хоккею проиграла команде Исландии на чемпионате мира во втором дивизионе (группа В). Об этом сообщает сайт stats.iihf.com.

Счет матча 6:3 в пользу соперников. Голы забили Эрназар Исаматов, Мамед Сейфулов и Абдумалик Сапитов.

Матчи четвертого тура пройдут 11 апреля, кыргызстанцы сыграют против Израиля.

Ранее кыргызстанцы обыграли представителей Болгарии, затем уступили команде Китайского Тайбэя.

Чемпионат мира проходит 6-12 апреля в Софии (Болгария) при участии шести сборных. Победитель получит путевку в группу А второго дивизиона, занявшие последнее место опустятся в третий дивизион.

В 2025 году кыргызстанцы выиграли турнир команд третьего дивизиона (группа А).