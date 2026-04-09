Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана проиграла Исландии

Сборная Кыргызстана по хоккею проиграла команде Исландии на чемпионате мира во втором дивизионе (группа В). Об этом сообщает сайт stats.iihf.com.

Счет матча 6:3 в пользу соперников. Голы забили Эрназар Исаматов, Мамед Сейфулов и Абдумалик Сапитов.

Матчи четвертого тура пройдут 11 апреля, кыргызстанцы сыграют против Израиля.

Ранее кыргызстанцы обыграли представителей Болгарии, затем уступили команде Китайского Тайбэя.

Чемпионат мира проходит 6-12 апреля в Софии (Болгария) при участии шести сборных. Победитель получит путевку в группу А второго дивизиона, занявшие последнее место опустятся в третий дивизион.

В 2025 году кыргызстанцы выиграли турнир команд третьего дивизиона (группа А).
