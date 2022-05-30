20:18
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Спорт

Больше 30 самбистов представят Кыргызстан на чемпионате Азии в Ливане

Больше 30 самбистов представят Кыргызстан на чемпионате Азии в Ливане. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Федерации самбо КР.

«2 июня в городе Джуния в Ливане стартует чемпионат Азии и молодежное первенство по самбо. Турнир продлится до 4 июня, в программе соревнования по спортивному и боевому самбо. Кыргызстан на чемпионате представят 33 атлета, члены национальной и молодежной сборных. Среди них действующий чемпион Азии Дайыр Карыяев, призер чемпионатов мира Самара Абдымалик кызы, победитель Кубка Азии по дзюдо Эмирлан Жолдошказиев, Жамалбек Асылбек уулу, призер молодежного первенства мира Адилет Кубанычбек уулу», — рассказали в федерации.

Спортсменов сопровождают главный тренер национальной сборной Азамат Казакбаев, старшие тренеры Ильгиз Каналбек уулу, Кулунбек Эстебесов, Андрей Тупик, Байшериев Баатырбек и Данияр Бейшеев.

Ожидается, что в чемпионате примут участие больше 20 стран. Сборные Австралии и Новой Зеландии — впервые будут бороться в первенстве Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/235231/
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец завоевал бронзу финального турнира Гран-при России по самбо
Кыргызстанцы завоевали пять медалей на чемпионате мира по самбо
Кыргызстанец стал чемпионом мира по самбо. Итоги второго дня
Кыргызстанец завоевал серебро на чемпионате мира по самбо
Всемирные игры боевых искусств. Итоги выступления кыргызстанцев
Тринадцать медалей завоевали кыргызстанцы на Кубке мира по самбо
Сборная Кыргызстана по самбо на Кубке мира завоевала шесть медалей
Ысык-Көлдө самбо боюнча дүйнө чемпионаты башталды
На Иссык-Куле стартовал чемпионат мира по самбо
В Кыргызстане пройдет Кубок мира по спортивному и боевому самбо
Популярные новости
Как выбрать лыжи и&nbsp;сноуборд. Советы новичкам Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Назван состав сборной Кыргызстана Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
В&nbsp;традиционном турнире по&nbsp;футзалу &laquo;Наристе&raquo; принимают участие 125 команд В традиционном турнире по футзалу «Наристе» принимают участие 125 команд
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России