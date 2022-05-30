Больше 30 самбистов представят Кыргызстан на чемпионате Азии в Ливане. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Федерации самбо КР.

«2 июня в городе Джуния в Ливане стартует чемпионат Азии и молодежное первенство по самбо. Турнир продлится до 4 июня, в программе соревнования по спортивному и боевому самбо. Кыргызстан на чемпионате представят 33 атлета, члены национальной и молодежной сборных. Среди них действующий чемпион Азии Дайыр Карыяев, призер чемпионатов мира Самара Абдымалик кызы, победитель Кубка Азии по дзюдо Эмирлан Жолдошказиев, Жамалбек Асылбек уулу, призер молодежного первенства мира Адилет Кубанычбек уулу», — рассказали в федерации.

Спортсменов сопровождают главный тренер национальной сборной Азамат Казакбаев, старшие тренеры Ильгиз Каналбек уулу, Кулунбек Эстебесов, Андрей Тупик, Байшериев Баатырбек и Данияр Бейшеев.

Ожидается, что в чемпионате примут участие больше 20 стран. Сборные Австралии и Новой Зеландии — впервые будут бороться в первенстве Азии.