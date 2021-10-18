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Спорт

Стоматолог из больницы при колонии № 31 выиграл чемпионат по тайскому боксу

Стоматолог туберкулезно-легочной больницы при колонии № 31 Никита Цой стал чемпионом национального чемпионата Кыргызстана по версии WBC Muay Thay. Об этом сообщили в ГСИН.

ГСИН
Фото ГСИН. Никита Цой стал чемпионом национального чемпионата по версии WBC Muay Thay

По данным ведомства, чемпионат проводится в стране впервые в истории. В нем участвовали сильнейшие спортсмены, многократные чемпионы мира, Европы и Центральной Азии по Muay Thay.

Никита Цой выступал в весовой категории до 61 килограмма. Сейчас он готовится к чемпионату мира, который пройдет в Таиланде в марте 2022 года.

Отметим, что WBC Muay Thai — одна из крупнейших в мире организаций тайского бокса. Ее создали в 2005-м для популяризации тайского бокса во всем мире и установки правил соревнований и мер безопасности проводимых под ее руководством боев.
Ссылка: https://24.kg/sport/210744/
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