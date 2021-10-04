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Спорт

Айсулуу Тыныбекова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе

Фото кадр из трансляции. Айсулуу Тыныбекова

Айсулуу Тыныбекова в весовой категории до 62 килограммов вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе.

В 1/4 она одолела Веронику Иванову из Беларуси.

Ранее она была сильнее японки Ноноки Озаки (6:4).

Отметим, кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в четвертьфинал турнира.

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Осло Алибек Осмонов проведет схватку за бронзовую медаль.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/209251/
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