Айсулуу Тыныбекова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе

Айсулуу Тыныбекова в весовой категории до 62 килограммов вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе.

В 1/4 она одолела Веронику Иванову из Беларуси.

Ранее она была сильнее японки Ноноки Озаки (6:4).

Отметим, кыргызстанец Эрназар Акматалиев вышел в четвертьфинал турнира.

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Осло Алибек Осмонов проведет схватку за бронзовую медаль.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат их борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.