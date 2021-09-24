Валентина Шевченко vs Лорен Мерфи. Опубликовано превью боя

Организация UFC Russia в YouTube опубликовала превью боя чемпионки наилегчайшего дивизиона Валентины Шевченко и Лорен Мерфи.



«Я получила бой с Валентиной, потому что заслужила его», — отметила Лорен Мерфи.

«Я обращаюсь ко всем оппонентам, которые пытаются найти мои слабые места. Не тратьте время впустую — их нет», — сказала уроженка Кыргызстана.

Напомним, бой Валентины Шевченко и Лорен Мерфи станет главным событием UFC 266. Он пройдет 25 сентября (26 сентября по бишкекскому времени) в Лас-Вегасе.