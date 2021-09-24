12:40
USD 84.80
EUR 99.39
RUB 1.17
Спорт

Валентина Шевченко vs Лорен Мерфи. Опубликовано превью боя

Организация UFC Russia в YouTube опубликовала превью боя чемпионки наилегчайшего дивизиона Валентины Шевченко и Лорен Мерфи.

«Я получила бой с Валентиной, потому что заслужила его», — отметила Лорен Мерфи.

«Я обращаюсь ко всем оппонентам, которые пытаются найти мои слабые места. Не тратьте время впустую — их нет», — сказала уроженка Кыргызстана.

Напомним, бой Валентины Шевченко и Лорен Мерфи станет главным событием UFC 266. Он пройдет 25 сентября (26 сентября по бишкекскому времени) в Лас-Вегасе.
Ссылка: https://24.kg/sport/208212/
просмотров: 468
Версия для печати
Материалы по теме
В преддверии боя Валентины Шевченко появилась видеоподборка ее побед
Валентина Шевченко: Я собираюсь уничтожить Лорен Мерфи
Валентина Шевченко готова провести бой с Амандой Нуньес
Голосуйте! Валентина Шевченко вновь номинирована на премию World MMA Awards
Удачи, ребята! Валентина Шевченко обратилась к сборной Кыргызстана по футболу
В Сети появилось эмоциональное видео Валентины Шевченко, поддерживающей сестру
Валентина Шевченко выложила фотографии после боя против Джессики Андраде
Валентина Шевченко в пятый раз защитила титул чемпионки UFC
Президент UFC дал прогноз на предстоящие бои Валентины Шевченко
Валентина Шевченко назвала сильные стороны Джессики Андраде
Популярные новости
Кто поедет на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;борьбе от&nbsp;Кыргызстана Кто поедет на чемпионат мира по борьбе от Кыргызстана
Обладатель Кубка Кыргызстана по&nbsp;футболу определился в&nbsp;серии пенальти Обладатель Кубка Кыргызстана по футболу определился в серии пенальти
Валентина Шевченко готова провести бой с&nbsp;Амандой Нуньес Валентина Шевченко готова провести бой с Амандой Нуньес
Валентина Шевченко: Я&nbsp;собираюсь уничтожить Лорен Мерфи Валентина Шевченко: Я собираюсь уничтожить Лорен Мерфи
Бизнес
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
Новый магазин Globus на&nbsp;Моссовете ждет своих покупателей Новый магазин Globus на Моссовете ждет своих покупателей
Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или&nbsp;Об опыте развитых стран Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или Об опыте развитых стран
Смотри бой Шевченко vs&nbsp;Мерфи в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Шевченко vs Мерфи в приложении O!TV
24 сентября, пятница
12:25
Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова оставили под стражей в СИЗО ГКНБ Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова оставили под страже...
12:21
Главы Верховных судов стран ШОС обсудят роль СМИ на отправление правосудия
12:17
Дело «Кумтора». Джоомарта Оторбаева доставили в суд
12:16
Смерть сотрудника МИД. Адвокат считает, что следствие ведется медленно
12:04
Улукбек Марипов: Надо сформировать резерв продовольствия на случай ЧС