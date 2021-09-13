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Спорт

Сотрудники ГСИН стали чемпионами и призерами Иссык-Кульских игр

Военнослужащие департамента по охране и конвоированию ГСИН стали чемпионами и призерами XX юбилейных международных Иссык-Кульских игр. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ГСИН
Фото ГСИН. Военнослужащие ГСИН стали чемпионами и призерами международных Иссык-Кульских игр

По ее данным, сборная ГСИН участвует в соревнованиях второй раз. В этом году по мини-футболу она заняла призовое, третье место среди 26 команд. По пляжной борьбе и борьбе сумо военнослужащие завоевали также бронзовую и серебряную медали.

По пляжному самбо рядовой Колбай Мусакулов в весовой категории 68 килограммов занял второе место, рядовой Азат Аманбеков выиграл золотую медаль в этой же весовой категории.

Напомним, 4 сентября в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области начались Иссык-Кульские игры. В состязаниях участвовали 2 тысячи 500 спортсменов из стран СНГ, Китая, Литвы и Германии. В этом году медали разыгрывались по 18 видам спорта. Состязания завершились накануне.
Ссылка: https://24.kg/sport/206900/
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