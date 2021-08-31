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Спорт

В Чолпон-Ате завершился турнир на Кубок президента по кок-бору

С 22 по 31 августа на ипподроме Чолпон-Аты проходит международный турнир на Кубок президента Кыргызстана по кок-бору в честь 30-летия независимости страны.

Соревнования проводятся среди клубных команд Кыргызстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Кубок президента Первой лиги выиграл «Кок-Жал», который в финале встретился с «Мурасом» (3:0). Победителем Международной лиги стала команда «Жети-Огуз», обыгравшая сборную Узбекистана (3:1).

В Высшей лиге лучшей стала команда «Ынтымак». В финале они одолели «Сары-Озон» со счетом 7:0.

В рамках турнира также прошли соревнования по национальным видам спорта.

Кубок президента по кок-бору проводится ежегодно. Общий призовой фонд составляет 3 миллиона 710 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/sport/205623/
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