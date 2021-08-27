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Спорт

Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико вышел на финишную прямую

Кыргызстанец Владислав Шулико, решивший переплыть Иссык-Куль в длину и установить мировой рекорд, вышел на финишную прямую. Спортсмену осталось преодолеть 15 километров. Об этом 24.kg сообщила сопровождающая его команда.

«Сегодня, в заключительный этап рекордного заплыва, погода немного пасмурная. Но это не помешает Владиславу преодолеть последние 15 километров. Его по-прежнему сопровождает группа поддержки из организаторов, спортсменов, тренера и врача», — рассказали редакции.

По планам пловец должен финишировать сегодня с 13.00 до 14.00. Длившийся пять с половиной дней заплыв завершится на городском пляже города Балыкчи.

Дистанция, которую проплывет Владислав Шулико, равна 3 тысячам 600 олимпийским бассейнам.

При удачном финише констатация рекорда произойдет по результатам видеофиксации всех дней заплыва и подтверждения от сопровождающей пловца группы людей. Эта процедура может затянуться на несколько месяцев, так как потребует пересмотра всех видеозаписей и оформления документов.

Владислав Шулико стартовал 22 августа в 7.30 в Караколе. 

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.
Ссылка: https://24.kg/sport/205355/
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