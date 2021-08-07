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Спорт

Олимпиада-2020. На площади Ала-Тоо готовятся к возвращению нашей сборной

На центральной площади Ала-Тоо все готово к торжественной встрече участников Олимпиады-2020 в Токио.

Для спортсменов и их поклонников организовали концерт с участием звезд отечественной эстрады. Запланировано выступление Арсена, Гульжигита Калыкова, Нели, Бека Исраилова.

На пощади собралось около 500 человек. Отметим, что самолет с отечественными спортсменами недавно приземлился в аэропорту «Манас».

Напомним, что кыргызстанцы завоевали три медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.
Ссылка: https://24.kg/sport/203422/
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