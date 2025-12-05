10:41
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Площадь Ала-Тоо готовят к Новому году. Чем будут удивлять?

На площади Ала-Тоо чувствуется приближение Нового года. Журналисты 24.kg побывали на месте и увидели, как рабочие готовят главную праздничную площадку страны.

В центральной части площади возвышается металлический каркас главной елки Кыргызстана. Рабочие поднимаются по конструкциям, затягивают крепления, устанавливают элементы подсветки. Говорят, что через несколько дней начнут украшать елку гирляндами и игрушками.

В этот раз новогоднюю красавицу перенесли в северную часть площади, чтобы освободить больше пространства для гуляний и праздничных мероприятий. Территорию вокруг елки расширили, чтобы в дни торжеств не было тесно.

Для оформления используют новые энергосберегающие гирлянды и игрушки, которые горожане видели в прошлые годы. По словам организаторов, это позволит создать уютный праздничный облик и снизить энергозатраты.

Рядом с елкой рабочие размечают будущий ледовый каток площадью 1 тысяча 400 квадратных метров — самый большой в стране.

На месте будущей прогулочной зоны устанавливают фонари, а для фуд-корта готовят конструкцию под павильоны. Домиков будет меньше — организаторы уверяют, что так площадка станет просторнее и удобнее.

Работы идут активно. Стучат инструменты, сверкают сварочные аппараты, пахнет свежим деревом и металлом. Рабочие улыбаются — говорят, что каждый год ждут именно этого периода: «Ставим елку для всех».

Завершить установку всех объектов планируют к середине декабря. Тогда площадь Ала-Тоо окончательно превратится в главную новогоднюю площадку республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353502/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека запретил своим подчиненным собирать деньги на новогодние подарки
Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабря ее начнут украшать
В Бишкеке начинают готовить новогодние подарки для детей
В Бишкеке начали устанавливать главную новогоднюю елку
Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось
Островок прохлады. Где бишкекчане спасаются от жары
Таджикистан встретил Новый год без традиционного поздравления президента
На площади Ала-Тоо отремонтируют конструкции под памятником Манасу
Торопиться не надо. Топ-5 советов, как быстро вернуться в строй после праздников
Жогорку Кенеш по восточному гороскопу. Кому из депутатов светит удача в год Змеи
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
10:37
Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для анатомического донорства Во имя науки. Граждане смогут завещать свои тела для ан...
10:35
В Бишкеке начали строительство нового надземного пешеходного перехода
10:31
Срок получения лицензий для такси перенесли до февраля 2026 года
10:28
Деньги от продажи номеров и разрешений пойдут на обновление системы регистрации
10:22
Площадь Ала-Тоо готовят к Новому году. Чем будут удивлять?