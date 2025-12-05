Площадь Ала-Тоо готовят к Новому году. Чем будут удивлять?

На площади Ала-Тоо чувствуется приближение Нового года. Журналисты 24.kg побывали на месте и увидели, как рабочие готовят главную праздничную площадку страны.
В центральной части площади возвышается металлический каркас главной елки Кыргызстана. Рабочие поднимаются по конструкциям, затягивают крепления, устанавливают элементы подсветки. Говорят, что через несколько дней начнут украшать елку гирляндами и игрушками.
В этот раз новогоднюю красавицу перенесли в северную часть площади, чтобы освободить больше пространства для гуляний и праздничных мероприятий. Территорию вокруг елки расширили, чтобы в дни торжеств не было тесно.
Для оформления используют новые энергосберегающие гирлянды и игрушки, которые горожане видели в прошлые годы. По словам организаторов, это позволит создать уютный праздничный облик и снизить энергозатраты.
Рядом с елкой рабочие размечают будущий ледовый каток площадью 1 тысяча 400 квадратных метров — самый большой в стране.
На месте будущей прогулочной зоны устанавливают фонари, а для фуд-корта готовят конструкцию под павильоны. Домиков будет меньше — организаторы уверяют, что так площадка станет просторнее и удобнее.
Завершить установку всех объектов планируют к середине декабря. Тогда площадь Ала-Тоо окончательно превратится в главную новогоднюю площадку республики.