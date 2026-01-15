Студию «Номад-TV» на площади Ала-Тоо демонтируют

В Бишкеке демонтируют пиксельную студию телеканала «Номад-TV», ранее установленную на площади Ала-Тоо. Как сообщили в руководстве канала, причина — истек срок аренды земельного участка.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах активно обсуждали судьбу студии, вызвавшей неоднозначную реакцию у части горожан.

Однако в администрации телеканала подчеркнули, что демонтаж носит плановый характер и предусмотрен условиями размещения.

Пиксельную студию установили как временный объект. Сообщалось, что ее будут использовать для освещения крупных общественно-политических событий, включая саммит ШОС, прямых эфиров и интервью.

За время работы студии на площади Ала-Тоо записали десятки интервью, включая беседы с горожанами, экспертами и общественными деятелями. Проект получил заметный отклик, и, как уточнили в руководстве канала, сейчас рассматривается возможность переноса студии на другую площадку.