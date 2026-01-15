10:55
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Общество

Студию «Номад-TV» на площади Ала-Тоо демонтируют

В Бишкеке демонтируют пиксельную студию телеканала «Номад-TV», ранее установленную на площади Ала-Тоо. Как сообщили в руководстве канала, причина — истек срок аренды земельного участка.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах активно обсуждали судьбу студии, вызвавшей неоднозначную реакцию у части горожан.

Однако в администрации телеканала подчеркнули, что демонтаж носит плановый характер и  предусмотрен условиями размещения.

Читайте по теме
В Бишкеке появилась пиксельная студия нового телеканала «Номад-ТВ»

Пиксельную студию установили как временный объект. Сообщалось, что ее будут использовать для освещения крупных общественно-политических событий, включая саммит ШОС, прямых эфиров и интервью.

За время работы студии на площади Ала-Тоо записали десятки интервью, включая беседы с горожанами, экспертами и общественными деятелями. Проект получил заметный отклик, и, как уточнили в руководстве канала, сейчас рассматривается возможность переноса студии на другую площадку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357917/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
Площадь Ала-Тоо готовят к Новому году. Чем будут удивлять?
Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабря ее начнут украшать
Запуск Nomad TV в Бишкеке — Владимир Путин назвал старт канала символичным
Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось
Островок прохлады. Где бишкекчане спасаются от жары
На площади Ала-Тоо отремонтируют конструкции под памятником Манасу
В Бишкеке планируется второй этап реконструкции площади Ала-Тоо
Реконструкция площади Ала-Тоо. Бишкекчане жалуются на недоработки
В Бишкеке танцующие и огненные фонтаны на площади Ала-Тоо откроют 21 сентября
На площади Ала-Тоо в Бишкеке заштукатурили мраморные колонны
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
15 января, четверг
10:49
Китай — партнер нового уровня. Итоги работы МИД за 2025 год Китай — партнер нового уровня. Итоги работы МИД за 2025...
10:43
КР и США усилят сотрудничество в сфере виртуальных активов и цифровых финансов
10:36
Свободу слова в Кыргызстане обсудили глава Минкультуры и представитель ОБСЕ
10:32
Камила Талиева: Мы перечитываем законы по 10 раз, и не надо нас учить работе
10:29
Штрафы и лотерея. А что вас заставит ходить на выборы? Опрос 24.kg