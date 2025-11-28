15:44
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Общество

Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабря ее начнут украшать

Фото 24.kg

Елка на площади Ала-Тоо в Бишкеке почти установлена. Смонтирована и сформирована большая часть каркаса, работники муниципалитета столицы планируют завершить установку до 1 декабря, а дальше начнут украшать гигантскую красавицу, высота которой составляет 32 метра. Редакция 24.kg решила показать читателям ход работ.

В этом году главную елку страны было решено установить на северной стороне площади, рядом с памятником Манасу Великодушному. Это, по данным мэрии, сделано с учетом пожеланий и обращений горожан для организации более комфортной прогулочной зоны, что позволяет расширить пространство для отдыха, семейных фотографий и проведения праздничных мероприятий.

При оформлении елки максимально используются материалы, приобретенные в прошлые годы: световые гирлянды, декоративные элементы, игрушки и малые архитектурные формы. Ежегодно эти элементы получают новое дизайнерское решение и используются повторно. Энергопотребление елки составляет 53 киловатт-часа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352640/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
Мелания Трамп приняла в Белом доме главную рождественскую елку США
Энергосберегающие украшения. Бишкек начали оформлять к Новому году
В Бишкеке начали устанавливать главную новогоднюю елку
Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось
Островок прохлады. Где бишкекчане спасаются от жары
На площади Ала-Тоо отремонтируют конструкции под памятником Манасу
Елки, Пэр Ноэль, угощенья. Как встречают Новый год в разных странах
На центральной площади Оша зажгут елку — всех приглашают на праздник
С тундуком на макушке. В Токмаке зажгли новогоднюю елку
Скоро Новый год. Министерство природы просит кыргызстанцев не рубить елки
Популярные новости
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
В&nbsp;Бишкеке растет число заболевших ОРВИ&nbsp;&mdash; главврач инфекционной больницы В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
15:29
Мэрия Бишкека отзывает иски по земельным участкам в «Киргизии-1» Мэрия Бишкека отзывает иски по земельным участкам в «Ки...
15:02
Кыргызстан и Казахстан запустят пилот по навигационным пломбам на автоперевозках
15:01
На Урале ужесточили правила приема детей мигрантов в детсады
14:52
Минстрой опроверг информацию о некачественной установке окон в многоэтажном доме
14:45
В Оше остановили снос домов у рынка «Тешик-Таш» после поручения президента