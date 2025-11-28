14:38, 28 ноября 2025, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабря ее начнут украшать
Фото 24.kg
Елка на площади Ала-Тоо в Бишкеке почти установлена. Смонтирована и сформирована большая часть каркаса, работники муниципалитета столицы планируют завершить установку до 1 декабря, а дальше начнут украшать гигантскую красавицу, высота которой составляет 32 метра. Редакция 24.kg решила показать читателям ход работ.
В этом году главную елку страны было решено установить на северной стороне площади, рядом с памятником Манасу Великодушному. Это, по данным мэрии, сделано с учетом пожеланий и обращений горожан для организации более комфортной прогулочной зоны, что позволяет расширить пространство для отдыха, семейных фотографий и проведения праздничных мероприятий.
При оформлении елки максимально используются материалы, приобретенные в прошлые годы: световые гирлянды, декоративные элементы, игрушки и малые архитектурные формы. Ежегодно эти элементы получают новое дизайнерское решение и используются повторно. Энергопотребление елки составляет 53 киловатт-часа.