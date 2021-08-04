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Спорт

Уровень кыргызских бойцов стал намного выше, считает Хабиб Нурмагомедов

Уровень кыргызских бойцов стал намного лучше. Об этом на пресс-конференции сообщил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Где бы турнир не проводили, кыргызские бойцы всегда имели большое значение. Потому что посмотреть на них приходят многие болельщики. Но честно признаться, еще несколько лет назад уровень кыргызских бойцов не был высоким. За последние два года они заметно поднялись», — рассказал спортсмен.

Ранее Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи, что приехал в Кыргызстан в честь дня рождения криминального авторитета Камчы Кольбаева.

Накануне в Чолпон-Ате прошел турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38). Бусурманкул Абдибаит уулу стал новым чемпионом организации EFC в полулегком весе.
Ссылка: https://24.kg/sport/203153/
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