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Спорт

Самбисты Кыргызстана выступили против использования в спорте допинга

Федерация самбо Кыргызстана на общем собрании обсудила меры по недопущению применения допинга в спорте и избрала антидопингового комиссара. Им стал мастер спорта международного класса Арсен Камчыбеков. Об этом 24.kg сообщил ее президент Азиз Ибраев.

«Честность — одна из главных основ любых состязаний. Мы считаем, что запрещенным методам не должно быть места в современном спорте», — отметил он.

По словам Азиза Ибраева, на собрании также было представлено специально разработанное приложение, благодаря которому спортсмены смогут самостоятельно определять наличие запрещенных веществ в медикаментах, чтобы исключить возможность случайного применения препаратов, попадающих под понятие допинга. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Напомним, в марте отечественные спортсмены показали хороший результат на Кубке мира по спортивному и боевому самбо «Мемориал Харлампиева» в Москве. Самбист Азат Аманбеков завоевал золото. По итогам этих соревнований в командном зачете по спортивному самбо среди мужчин национальная сборная Кыргызстана заняла 3-е место. Помимо золота, на счету у отечественных спортсменов три серебряные и пять бронзовых медалей.
Ссылка: https://24.kg/sport/193149/
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