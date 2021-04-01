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Спорт

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди молодежи

В Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе среди молодежи. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, в республиканском чемпионате приняли участие более 200 спортсменов со всех областей страны.

«В разных весовых категориях первое место заняли Акыйкат Кулжигит уулу, Раззак Бейшекеев, Омурзак Тилекабылов, Адилхан Нурланбеков, Бекзат Маткабылов, Абдыбакир Молдогараев, Нурманбет Райымалы уулу, Эрлан Манатбеков. Чемпионы и призеры награждены дипломами и медалями. Чемпионат Кыргызстана проведен дирекцией по олимпийским видам спорта совместно с Федерацией борьбы КР», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/188398/
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