Кыргызстанка завоевала золото на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Алматы

В Алматы завершился второй чемпионат мира по тогуз коргоолу среди юношей и девушек. Об этом сообщает федерация этого вида спорта.

По ее данным, в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 21 страны мира, что значительно превзошло показатели первого чемпионата, который состоялся в 2023 году (тогда участвовали 136 спортсменов из 17 стран).

«Соревнования проходили в трех основных дисциплинах, требующих разной скорости мышления и стратегии. Кыргызстан представляли 24 спортсмена из семи областей. Единственную золотую медаль завоевала Упол Абдымомунова U-15 (стандарт). Также наши спортсмены выиграли 13 бронзовых медалей», — говорится в сообщении.