Студенты из Кыргызстана примут участие в чемпионате «История будущего» в Сочи

Более ста студентов из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана примут участие в пятом международном культурно-образовательном чемпионате «История будущего», который пройдет в Сочи 23-27 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд культуры.

«Сочи готовится принять финалистов международного культурно-образовательного чемпионата «История будущего» с 23 по 27 ноября 2025 года. В очном этапе примут участие 24 команды, объединяющие более 100 студентов из семи стран: России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана», — сказали в фонде.

Уточняется, что основная тема чемпионата в этом году — «Международное сотрудничество в области культуры». В нем принимают участие студенты очных отделений университетов от 18 до 25 лет. Все конкурсанты успешно прошли онлайн-отбор, всего подано 105 заявок. В течение года участники разрабатывали и представляли свои проекты экспертному жюри. Победителя выберут в заключительный день чемпионата, 26 ноября. Каждому участнику победившей команды вручат денежный приз в размере 120 тысяч рублей, добавили в Российском фонде культуры.

Кроме того, в программе очного этапа чемпионата в Сочи запланированы командные лаборатории, мастер-классы и лекции от экспертов в области культуры и искусства.