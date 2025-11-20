19:33
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Общество

Студенты из Кыргызстана примут участие в чемпионате «История будущего» в Сочи

Более ста студентов из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана примут участие в пятом международном культурно-образовательном чемпионате «История будущего», который пройдет в Сочи 23-27 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд культуры.

«Сочи готовится принять финалистов международного культурно-образовательного чемпионата «История будущего» с 23 по 27 ноября 2025 года. В очном этапе примут участие 24 команды, объединяющие более 100 студентов из семи стран: России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана», — сказали в фонде.

Уточняется, что основная тема чемпионата в этом году — «Международное сотрудничество в области культуры». В нем принимают участие студенты очных отделений университетов от 18 до 25 лет. Все конкурсанты успешно прошли онлайн-отбор, всего подано 105 заявок. В течение года участники разрабатывали и представляли свои проекты экспертному жюри. Победителя выберут в заключительный день чемпионата, 26 ноября. Каждому участнику победившей команды вручат денежный приз в размере 120 тысяч рублей, добавили в Российском фонде культуры.

Кроме того, в программе очного этапа чемпионата в Сочи запланированы командные лаборатории, мастер-классы и лекции от экспертов в области культуры и искусства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351699/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
ЧМ-2026. США предупредили: билет на матч не откроет границы автоматически
В Черногории стартовал чемпионат по лени
Болеем за наших! Трое кыргызстанских борцов выйдут на ковер чемпионата мира
Школьники из КР завоевали серебро на чемпионате СНГ по предпринимательству
Золотому призеру чемпионата мира по шахматам из КР вручили 200 тысяч сомов
Денис Петрашов не вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта
Определены победители национального чемпионата рабочих профессий
Кыргызстанцы стали призерами чемпионата мира по тхэквондо ITF в Астане
Два кыргызстанца выиграли чемпионат Азии по универсальному бою в Чолпон-Ате
На ипподроме города Чолпон-Аты пройдет Кубок мира по кок-бору
Популярные новости
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
20 ноября, четверг
19:20
Студенты из Кыргызстана примут участие в чемпионате «История будущего» в Сочи Студенты из Кыргызстана примут участие в чемпионате «Ис...
19:00
KIGF. Кто управляет информацией и как Цифровой кодекс меняет IT-рынок
18:42
АБР инвестирует более $10 миллиардов в страны Центральной Азии
18:30
Садыр Жапаров наградил генсека ОДКБ орденом «Достук»
18:26
Сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) проиграла товарищеский матч Испании