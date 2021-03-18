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Спорт

«Челси» и «Бавария» прорвались в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото Getty Images. Момент матча «Челси» — «Атлетико»

Футболисты лондонского «Челси» на своем поле обыграли мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщило РИА Новости.

Игра в Лондоне завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили Хаким Зиеш (на 34-й минуте) и Эмерсон (90+4). На 82-й минуте с поля удалили защитника «Атлетико» Стефана Савича.

В первом матче, который прошел в Бухаресте, победу со счетом 1:0 тоже одержал «Челси».

Getty Images
Фото Getty Images. Форвард «Баварии» Роберт Левандовский
Мюнхенская «Бавария» продлила победную серию в плей-офф Лиги чемпионов до 7 матчей, обыграв в ответном матче римский «Лацио» 2:1. Об этом сообщил eurosport.ru.

Первый мяч в игре забил Роберт Левандовский, реализовавший пенальти на 33-й минуте. После пропущенного мяча «Лацио» окончательно перестал давить соперника и угрожать воротам Александра Нюбеля.

Во втором тайме «Бавария» продолжила атаковать. Роберт Левандовский на 66-й минуте заменился на Чупо-Мотинга. Камерунец всего через минуту после выхода на поле реализовал выход один на один.

Под конец матча «Лацио» смог отыграть один гол — на 82-й минуте отличился Пароло.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 19 марта.

Расписание и итоги матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/186844/
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