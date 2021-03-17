«Реал» и «Манчестер Сити» вышли в следующий этап Лиги чемпионов

Итальянская «Аталанта» уступила мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Об этом сообщило РИА Новости.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». В ответной игре, прошедшей вчера в Мадриде, успех был вновь на стороне испанского клуба — 3:1.

Голы у «Реала» забили Карим Бензема (34-я минута), Серхио Рамос (60, с пенальти) и Марко Асенсио (85). В составе «Аталанты» отличился Луис Муриэль (83).

Фото Getty Images. «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

В первой игре «Сити» выиграл со счетом 2:0. В ответной встрече, прошедшей из-за коронавирусных ограничений в Будапеште, зафиксирован аналогичный результат — 2:0 в пользу команды из Манчестера. Голы забили Кевин де Брейне (12-я минута) и Илкай Гюндоган (18).

Сегодня определятся последние участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Мюнхенская «Бавария» сыграет с итальянским «Лацио», а британский «Челси» померяется силами с мадридским «Атлетико».

Подробное расписание матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также результаты матчей можно посмотреть здесь.