20:28
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Спорт

Кыргызские спортсмены приняли участие в открытии памятника основателям самбо

В Москве представители Федерации самбо Кыргызстана приняли участие в открытии памятника основоположникам самбо в России Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Одноименный монумент установлен на главной спортивной аллее «Лужников». Об этом 24.kg сообщили в отечественной федерации.

24.kg
Фото 24.kg

Отметим, что в эти дни в столице России на Малой спортивной арене стадиона в «Лужниках» проходит Кубок мира по самбо. Состязания проходят в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. Разыгрываются 27 комплектов медалей. В мероприятии принимают участие порядка 300 спортсменов и представителей национальных федераций в составе делегаций из 15 стран мира. Кыргызстан представляют 20 спортсменов из национальной сборной команды.
Ссылка: https://24.kg/sport/177304/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Самбисты из Кыргызстана примут участие в Кубке мира в Москве
Самбисты из Кыргызстана закончили чемпионат мира без золотых медалей
Самбисты из Кыргызстана завоевали еще четыре медали на чемпионате мира
В первый день чемпионата мира самбисты из Кыргызстана завоевали две медали
Самбистка из Кыргызстана заняла второе место на турнире в Беларуси
Кыргызстанец Жаныбек Аматов — шестикратный призер чемпионата мира по самбо
У кыргызстанцев уже две медали на чемпионате мира по самбо
Самбист из Кыргызстана выиграл бронзу на чемпионате мира
У Кыргызстана две медали на первенстве мира по самбо
Кыргызстанец выиграл бронзу на первенстве мира по самбо
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Кубка мира по&nbsp;борьбе Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Кубка мира по борьбе
Брат Камчи Кольбаева стал президентом Федерации дзюдо Брат Камчи Кольбаева стал президентом Федерации дзюдо
Актер Олег Тактаров показал свой спарринг с&nbsp;чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым Актер Олег Тактаров показал свой спарринг с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым
У&nbsp;сборной Кыргызстана еще одна медаль Кубка мира по&nbsp;борьбе У сборной Кыргызстана еще одна медаль Кубка мира по борьбе
Бизнес
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Акция &laquo;22&nbsp;процента по&nbsp;кредитной карте&raquo; продлена до&nbsp;конца января «Бакай Банк»: Акция «22 процента по кредитной карте» продлена до конца января
19 декабря, суббота
20:15
Двух пропавших без вести на Иссык-Куле девочек нашли в Бишкеке Двух пропавших без вести на Иссык-Куле девочек нашли в ...
20:01
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился во всех районах
19:40
Кыргызские спортсмены приняли участие в открытии памятника основателям самбо
19:11
Садыр Жапаров пообещал вернуть в Кыргызстан Акаева и Бакиева, если народ простит
19:11
Бишкекчанин просит проверить сауну. Из трубы валит черный дым