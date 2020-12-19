Кыргызские спортсмены приняли участие в открытии памятника основателям самбо

В Москве представители Федерации самбо Кыргызстана приняли участие в открытии памятника основоположникам самбо в России Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Одноименный монумент установлен на главной спортивной аллее «Лужников». Об этом 24.kg сообщили в отечественной федерации.

Фото 24.kg

Отметим, что в эти дни в столице России на Малой спортивной арене стадиона в «Лужниках» проходит Кубок мира по самбо. Состязания проходят в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо. Разыгрываются 27 комплектов медалей. В мероприятии принимают участие порядка 300 спортсменов и представителей национальных федераций в составе делегаций из 15 стран мира. Кыргызстан представляют 20 спортсменов из национальной сборной команды.