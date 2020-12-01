Уроженка Кыргызстана спортсменка Валентина Шевченко поднялась в мировом рейтинге UFC еще на одну ступень.

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Отметим, недавно на турнире UFC 255 она победила Дженнифер Майю и защитила пояс в женском наилегчайшем весе.

Стало известно, что спортсменка поднялась на второе место в женском сводном рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

Как сообщает официальный сайт UFC, ранее представительница Кыргызстана занимала третью строчку. Возглавляет рейтинг, как и прежде, чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес.