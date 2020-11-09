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Спорт

Конные игры ко Дню независимости. Кто победил

Накануне на ипподроме Чолпон-Аты (Иссык-Кульская область) прошли конноспортивные игры и финальные матчи Кубка президента по кок-бору, приуроченные ко Дню независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, в финале по кок-бору Первой лиги выиграла команда «Мурас» (Иссык-Кульская область), серебро у команды «Ала-Тоо» из Оша. В Высшей лиге команда «Ынтымак» (Таласская область) обыграла команду «Достук» (Ошская область) и стала победителем Кубка президента.

пресс-службы Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Фото пресс-службы Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Финальные матчи Кубка президента по кок-бору

Лучшими игроками признаны Нуржан Мелисбек уулу из команды «Ынтымак» Высшей лиги и Бейшеке Кадырбек уулу из команды «Мурас» Первой лиги.

Прошли финальные состязания по салбууруну. В них участвовали 93 игрока из шести областей кроме Баткенской и городов Бишкека, Оша.

В собачьих бегах — тайган жарыш выиграл Алтынбек Изабеков из Джалал-Абадской области, в куш салуу (охота с птицей) — первое место у Айбек уулу Салавата из Иссык-Кульской области, в соревновании буркут салуу (испытание беркута) победу одержал Айтбек Сулайманбеков из Иссык-Кульской области, Туголбай Абдыкадыров стал лучшим в ителгиге, далба ойнотуу (испытание сокола на вабило).

Кроме того, определились победители в стрельбе из традиционного лука (пешком стоя). Лучшим среди мужчин признан Рустам Ногойбаев из Бишкека, среди женщин — Асель Садырова из Чуйской области. Победителем в верховой стрельбе из традиционного лука (атчан жаа атуу) стал Айдар Асылбеков из Иссык-Кульской области.

В рамках игры прошли и конные скачки. В кунан чабыш первым пришла лошадь Айдана (Байкол-Шайка). Ее владелец — Намр Абдылдаев, тренер — Саид. В жорго салыш — Гариславна. Владелец — Турсунбек Адамалиев, тренер — Жылдыз Туратбекова. В аламан байге первым финишировал скакун Кокбайтал (Серперсий). Владелец — Турсунаалы Мамбетаитов, тренер — Керим Омуралиев.
Ссылка: https://24.kg/sport/172368/
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