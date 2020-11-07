На международном турнире Poland Open национальная сборная Кыргызстана по женской борьбе завоевала две золотые медали. Об этом сообщили в Госкомитете спорта.

По его данным, действующая чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова заняла первое место в весовой категории до 62 килограммов. В первой встрече она досрочно победила спортсменку из России, в полуфинале одержала победу над чемпионкой Африки. В финальной схватке Айсулуу Тыныбекова поборола спортсменку из России.