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Спорт

Национальная сборная Кыргызстана по женской борьбе завоевала две золотые медали

На международном турнире Poland Open национальная сборная Кыргызстана по женской борьбе завоевала две золотые медали. Об этом сообщили в Госкомитете спорта.

По его данным, действующая чемпионка мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова заняла первое место в весовой категории до 62 килограммов. В первой встрече она досрочно победила спортсменку из России, в полуфинале одержала победу над чемпионкой Африки. В финальной схватке Айсулуу Тыныбекова поборола спортсменку из России.

Вторую золотую медаль принесла Мээрим Жуманазарова в весовой категории до 68 килограммов, одержав победу над спортсменками из России и Турции в четверть и полуфиналах соответственно, в финале победила спортсменку из Польши.

Отметим, турнир стартовал 4 ноября. Состязания по женской борьбе проходили 6 и 7 ноября.

Национальная сборная по женской борьбе командирована за счет дирекции по олимпийским видам спорта.

 
Ссылка: https://24.kg/sport/172339/
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