На международном турнире Poland Open национальная сборная Кыргызстана по женской борьбе завоевала две золотые медали. Об этом сообщили в Госкомитете спорта.
Вторую золотую медаль принесла Мээрим Жуманазарова в весовой категории до 68 килограммов, одержав победу над спортсменками из России и Турции в четверть и полуфиналах соответственно, в финале победила спортсменку из Польши.
Отметим, турнир стартовал 4 ноября. Состязания по женской борьбе проходили 6 и 7 ноября.
Национальная сборная по женской борьбе командирована за счет дирекции по олимпийским видам спорта.