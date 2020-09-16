Экс-премьер отправился в велопробег вокруг Иссык-Куля: дистанция 440 километров

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев решил принять участие в велопробеге вокруг озера Иссык-Куль. Команда из шести участников велотура отправилась в путь сегодня, стартовав из города Балыкчи.
Как рассказал 24.kg Темир Сариев, тур протяженностью 440 километров инициирован единомышленниками, чтобы призвать всех кыргызстанцев поддерживать здоровый образ жизни и популяризировать цивилизованный туристический отдых с сохранением экологии.
Каждый день команда любителей намерена преодолевать около 120 километров. Завершится велопробег в исходной точке — Балыкчи.
Бывший глава правительства не первый раз бросает вызов сам себе.
Год назада, 18 августа, на Иссык-Куле прошел заплыв Issyk-Kul Swim Challenge.
В нем участвовали представители Кыргызстана, Казахстана и России. Им нужно было преодолеть 14 километров. Пловцы стартовали в селе Кара-Талаа, находящемся на южном берегу, и финишировали в селе Тору-Айгыр — на северном. В заплыве принял участие и Темир Сариев.