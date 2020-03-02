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Спорт
Сюжет: Новый вирус в Китае

Из-за коронавируса Олимпиада-2020 может пройти без зрителей

Фото © REUTERS/Issei Kato/Files. Эмблема Олимпиады-2020 в Токио

Летние Олимпийские игры 2020 года, которые должны состояться в Токио, могут пройти без зрителей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По его данным, руководство Всемирной организации здравоохранения и руководители спортивных федераций всерьез обеспокоены распространением коронавируса. В связи с этим рассматривают вариант, что Олимпиаду-2020 можно будет увидеть только по телевизору.

Рассматривают вариант и того, что главное спортивное событие года могут перенести из Токио в другое место.

Однако Япония, которая потратила на подготовку Олимпиады около $12 миллиардов, не собирается отказываться от проведения Игр.

Число зараженных коронавирусом в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 тысячи 912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
Ссылка: https://24.kg/sport/145225/
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